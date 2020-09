La PS5 pourrait sortir plus tard en Europe qu'aux Etats-Unis

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Comme en 2013 avec la sortie de la PS4, la France et plus globalement l'Europe, pourrait attendre un peu plus longtemps que les États-Unis pour la sortie de la PS5. Cette rumeur est apparue par le biais d'une information notée à la fin d'un trailer de jeu destiné à la PS5. Voyons cela en détails et en images.



Du retard pour la "PS5 Européenne"

Dire que la next-gen est en train de s’accélérer est désormais une habitude dans notre quotidien. Depuis la fin du mois d’août, pas un seul jour ne passe sans que de nombreuses petites rumeurs et de nombreux petits faits viennent pimenter notre attente autour de la Xbox Series X et de la PlayStation 5.



Il y a quelques jours, quelqu'un a remarqué une mention affichée à la fin d'un trailer du futur Call Of Duty qui sortira sur PS5, et d'après ce qu'on peut en déduire, la PS5 aura surement du retard en Europe. En effet, l’éditeur américain aurait (sans faire exprès) dévoilé que la PS5 sortirait aux USA et au Canada dans un premier temps, avant d’être lancée mondialement quelques jours plus tard.



C’est donc à la fin de ce trailer, qu'on peut voir les mentions qui indiquent que le jeu sera disponible le 13 novembre sur PS4 et dans la période "Holiday 2020" pour les États-Unis ainsi que le Canada. Le souci c'est qu'il y a une troisième mention en dessous et celle-ci indique que le jeu sera disponible sur PS5 plus tard pour le reste du monde, ce qui comprend donc l'Europe.

Récapitulatif des dates de sortie

À travers cette image, on en déduit donc de manière très logique, que la PS5 sortira plus tard en Europe qu'aux États-Unis ou encore le Canada. Car si la console venait à sortir en même temps chez nous qu'aux USA, dans ce cas la il y aurait tout simplement une mention qui indique que le jeu sort sur PS5 plus tard, sans parler de pays ou de continents.



Affaire à suivre, mais il semble que les développeurs de Call of Duty aient vendu la mèche sans le faire exprès.

Pour rappel, la PS4 était sortis 2 semaines plus tard en Europe qu'aux États-Unis. Elle avait même eu 3 mois de retard pour le Japon.



Source