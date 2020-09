Warhammer Quest: Silver Tower est disponible sur iOS et Android

Comme prévu, Warhammer Quest: Silver Tower est arrivé sur nos mobiles en ce jeudi 3 septembre 2020. Tiré de la célèbre licence à succès, il s'agit d'un nouvel opus d'exploration de donjons au tour par tour signé Perchang.



Warhammer Quest: Silver Tower est gratuit sur mobiles

Célèbre jeu de figurines datant de 1987, la création de Games Workshop fait un nouveau saut numérique avec Silver Tower qui propose un RPG d'aventure au tour par tour.

Avec les champions de Warhammer’s Age of Sigmar, vous allez devoir combattre dans la chaotique Silver Tower, l'antre du monstrueux Gaunt Summoner.

Stormcast, Darkoath, Aelves et d'autres champions venus du royaume des mortels vont s'aventurer dans la tour, guidés par la vengeance, l'honneur ou le simple désir d'être bénis des dieux. Ils affronteront les Acolytes, les Tzaangors, les Daemons et toutes sortes de monstres constituant les légions du dieu du Chaos, Tzeentch.

Free-to-play, Warhammer Quest: Silver Tower propose une belle réalisation 3D (sans être fracassante) avec une campagne immense qui recense plus de 200 combats dans 25 environnements différents. Les développeurs n'ont pas chômé avec des compétences propres à chaque héros, ainsi qu'un style particulier. La partie tactique des affrontements est évidemment essentielle avec des mécaniques bien pensées mais qui, espérons-le, ne seront pas totalement dépendantes des dépenses faites.



En effet, Silver Tower recense des centaines d'armes, d'objets et d'accessoires pour augmenter le niveau de votre équipe de héros, mais il faudra débourser des pièces d'or dans le jeu pour les avoir. Soit en gagnant de nombreux combats, soit en passant par les in-apps qui vont de 1 à 109€... De même, la personnalisation des héros ouvrira de nouvelles options de jeu.



Le jeu de Perchang est disponible sur l'App Store pour iOS et sur le Play Store pour Android.

