HoloVista : une enquête surréaliste autour de la technologie

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Bien que nous approchons doucement, mais sûrement de la fin de l'année 2020 et de ses nombreux travers, il semblerait que les quelques mois qui nous séparent du mois de janvier nous laissent encore quelques surprises.



Notamment, au niveau des jeux vidéo avec la révélation des différentes dates de sorties de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.



Mais, également, les studios développant des jeux mobiles semblent encore avoir leur mot à dire : c'est notamment le cas de Aconite et de son futur jeu d'enquête HoloVista. La bande-annonce :

HoloVista : des couleurs, de la technologie et une enquête

En effet, les développeurs de San Fransisco travaillent depuis des années sur HoloVista qui, comme on peut le voir, prendra la forme d'un jeu d'enquête haut-en-couleur qui se servira pour la première fois de la "réalité mixte".



Ici, le virtuel ne rejoint pas le réel, mais le titre utilisera le gyroscope et les accéléromètres du smartphone pour pouvoir se déplacer dans un monde fantastique.



Dans le jeu, on y incarnera Carmen - une jeune artiste photographiant l'intérieur d'un immeuble cossu sur commande d'un cabinet d'architecture mystérieux.

Mais attention: la maison apprend à vous connaître aussi, mieux que vous ne vous connaissez vous-même.



Sortie prévue le 30 septembre prochain !