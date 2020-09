Antitrust : Une autre enquête ouverte contre Apple, cette fois en Australie !

Il y a 4 heures

Julien Russo

Après l'Italie qui a lancé une enquête pour pratique anticoncurrentielle contre Apple, Google et Dropbox hier, c'est au tour de l'Australie de lancer des investigations sur les méthodes d'Apple. La firme de Cupertino est une nouvelle fois accusée d'abuser de sa position sur le marché des applications avec un App Store qui ne serait peut-être pas aussi équitable qu'elle l'affirme...

Les enquêtes antitrust ne s'arrêtent plus !

Soit c'est l'année 2020 qui porte malchance à Apple ou soit la firme de Cupertino utilise vraiment des pratiques douteuses. Alors que l'entreprise est attaquée aux quatre coins du monde à propos de l'App Store, une nouvelle enquête vient de s'ouvrir en Australie, ce qui a de quoi faire réfléchir quand on voit toutes ces procédures contre Apple...

La Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) vient de lancer une enquête visant à examiner le comportement des deux géants américains (Apple et Google) avec leur boutique d'applications.

Dans un communiqué de presse, l'ACCC explique :

Nous allons examiner les expériences des consommateurs australiens, des développeurs, des fournisseurs et autres dans un nouveau rapport examinant les magasins d'applications mobiles. Les questions à examiner incluent l'utilisation et le partage de données par les applications, l'étendue de la concurrence entre Google et les magasins d'applications d'Apple et la question de savoir si une plus grande transparence des prix est nécessaire sur le marché australien des applications mobiles […]

Les applications sont devenues des outils essentiels pour la vie quotidienne de nombreux consommateurs australiens, une tendance qui a probablement augmenté pendant la pandémie COVID-19. Les applications sont, à leur tour, de plus en plus importantes pour les entreprises qui font la promotion, la croissance et la gestion de leurs entreprises.

Nous voulons en savoir plus sur le marché des applications mobiles en Australie, notamment sur la transparence et l'efficacité du marché, tant pour les consommateurs que pour ceux qui opèrent sur le marché. Nous nous concentrerons également sur l'ampleur de la concurrence entre les principaux magasins d'applications en ligne et sur la manière dont ils sont en concurrence pour les ventes d'applications avec d'autres fournisseurs d'applications.

Vous l'aurez compris, plusieurs points seront finement analysés pour voir si Apple et Google utilisent des pratiques anticoncurrentielles.

L'Australie a demandé à des consommateurs et des développeurs de remplir des questionnaires pour connaitre leur point de vue vis-à-vis des deux principales boutiques d'applications.

Voici les questions abordées dans le questionnaire pour les consommateurs :

Comment leurs données sont utilisées

S'ils se sentent en contrôle des données collectées par les applications

La mesure dans laquelle ils sont influencés par le classement des applications

Si les coûts des applications sont clairs

Tout problème avec les applications frauduleuses

Voici les questions abordées dans le questionnaire pour les développeurs :

Quels magasins d'applications ils utilisent lors de la soumission d'applications

Utilisation des achats intégrés

Expérience des processus d'examen des applications, y compris les appels effectués

L'impact des classements et d'être présenté par un app store

S'ils comprennent le classement et les processus en vedette

Les données qu'ils collectent et si elles sont disponibles dans les magasins d'applications

L'ensemble des questionnaires seront récupérés pour analyse au plus tard le 2 octobre. La conclusion sera communiquée en mars 2021. L'Australie s'ajoute donc à la liste des pays qui cherchent à obtenir plus d'informations sur les méthodes utilisées par Apple et Google.



