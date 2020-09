Xbox Series X et Xbox Series S : sortie le 10 novembre et prix à 299$

Il y a 6 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Hier, nous vous indiquions une fuite d'éventuels prix concernant la Xbox Series X : cette révélation a eu lieu suite à la publication d'un concours organisé par les marques américaines Chips Ahoy et Family Dollar.



Ils ont ainsi publié les modalités de ce dernier, révélant un prix de 500$ pour la console, ce qui se révèle être finalement vrai. En effet, un nouveau leak a été publié cette nuit, permettant d'affirmer le tarif, mais également celui de la Xbox Series X et leurs dates de sortie.

Les prix des Xbox Series X et Xbox Series S

Quel coup dur pour Microsoft... Alors qu'on attend toujours une prise de parole officielle de la part du constructeur concernant les tarifs et la date de sortie des consoles, il faudra finalement un leak pour connaitre tout le détail.



Reportée par nos confrères de Windows Central, la Xbox Series X aurait un prix de 499$ avec une date de sortie fixée au 10 novembre prochain.



Concernant la Xbox Series S, c'est le spécialiste de la firme, Brad Sams, qui a publié une vidéo révélant le design blanc de la console, ses caractéristiques, son prix et sa date de sortie.



On parle donc d'un prix de 299$, sans lecteur Blu-ray et une résolution moins importante. La date de sortie serait la même que sa soeur, soit le 10 novembre. Microsoft annonce des jeux en 1440p et jusqu’à 120 fps, un SSD de 512 Go et du ray tracing pour la "petite" Xbox 2020.



Pour la formule d'abonnement Xbox All Access, cette dernière serait proposée à 35 dollars avec la Xbox Series X et 25 dollars avec la Xbox Series S.

Mise à jour : la Series S est officielle à 299$

Quelques minutes après, Microsoft a dévoilé officiellement le prix et le design de la Xbox Series S, qui correspondent à ce qui a été dit dans cet article.

👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Mise à jour 2 : voici la vidéo de présentation de la Xbox Series S qui a fuité !