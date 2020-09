Le bouton "Se connecter avec Apple" va devenir inutilisable sur le site d'Epic Games

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

3

Epic Games aura appris une chose, entrer en conflit avec Apple n'est vraiment pas une bonne chose pour le business, surtout quand on se sert de l'App Store pour générer des revenus. La dernière trouvaille en date d'Apple pour embêter le créateur de Fortnite, c'est de supprimer la possibilité de s'authentifier avec le bouton "Se connecter avec Apple" sur le site d'Epic Games.

La guerre continue

Nouvelle panique chez Epic Games ! L'éditeur du célèbre Battle Royale vient d'émettre une alerte pour l'ensemble de ses joueurs qui se sont authentifié via le bouton "Se connecter avec Apple" sur son site internet. En effet, la firme de Cupertino a communiqué à Epic Games l'information qu'à partir du 11 septembre, le bouton ne fonctionnera plus sur epicgames.com.

En effet, cette décision s'inscrit dans la volonté d'Apple de ne plus collaborer avec l'éditeur de Fortnite. En soi cela ne fera pas perdre plus de revenus à Epic Games, mais cela va apporter une grosse complication pour l'ensemble de ses joueurs qui avaient choisi de se connecter par l'authentification d'Apple.



Dans une fiche d'assistance, Epic avertit les joueurs qu'il est nécessaire de mettre à jour son adresse mail et son mot de passe dans les plus brefs délais. Dans le cas contraire, il y a un risque de perdre la totalité de son compte !

On parle de l'accès à l'Epic Games Store, mais aussi de l'accès à Fortnite et les autres jeux de l'éditeur.

Après le retrait de Fortnite, la suppression du compte développeur et la contre-attaque d'Apple en justice cette nuit, la firme de Cupertino continue de mettre des bâtons dans les roues d'Epic.

Vous l'aurez compris, vous avez seulement 48 heures pour mettre à jour votre adresse mail et définir un mot de passe sur votre compte.

Comment mettre à jour votre compte Epic Games ?

Si vous avez toujours utilisé le bouton "Se connecter avec Apple", il est urgent de faire le nécessaire. Mais comment ?

C'est simple :

Connectez-vous sur epicgames.com Appuyer sur "Se connecter" en haut à droite Choisissez la connexion avec Apple Une fois connecter, vous verrez en haut à droite votre pseudo Epic, il faudra cliquer dessus Vous arriverez dans la rubrique "Général" où vous pourrez mettre à jour votre adresse mail Direction ensuite "Mot de passe et sécurité" Changer votre mot de passe dans cette rubrique

À noter que si vous n'avez pas effectué cette manipulation dans les temps, vous pourrez toujours contacter l'assistance Epic, mais celle-ci ne pourra pas vous assurer de pouvoir récupérer votre compte.