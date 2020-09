Microsoft officialise la Xbox Series X à 499€ pour le 10 novembre

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

4

Après la Xbox Series S hier, Microsoft lève le voile sur la date et le prix de la plus puissante des consoles next-gen, la Xbox Series X. En précommande dès le 22 septembre, la X sera vendue au prix de 499,99 euros avec une date de sortie positionnée au 10 novembre. De quoi arriver juste à temps pour les fêtes de fin d'année et devancer Sony dans la communication. La PS5 n'a toujours ni prix ni date de lancement.

Le Xbox All Access disponible en France avec les nouvelles consoles

Microsoft explique que le Xbox All Access sera également disponible en France et proposer une Xbox Series S ou X à partir de 24,99€ par mois.

Xbox Game Game Pass Ultimate donne accès à :

La console Xbox de nouvelle génération de votre choix

Plus de 100 jeux exceptionnels sur console, incluant des jeux de nouvelle génération spécialement Optimisés

Plus de 100 jeux exceptionnels sur PC

Un abonnement à l’EA Play pour jouer à plus de 60 des meilleurs jeux EA pour console et PC

Et plus de 100 jeux auxquels jouer depuis le cloud.

La fiche technique de la Xbox Series X et les nouveautés marquantes

Le géant de Redmond en profite pour rappeler les caractéristiques techniques de sa console haut de gamme qui s'affiche presque deux fois plus cher que la S. La Xbox Series X est doté d'un processeur AMD Zen 2 gravé en 7nm avc huit cœurs à 3,8 GHz, 16 Go de RAM GDDR6, une carte graphique AMD RDNA2 à 1,8 GHz personnalisée avec 52 unités de calcul pour une puissance totale de 12 téraflops. On parle d'un équivalent à la RTX 2080 Ti avec notamment la prise en charge matérielle du Ray Tracing, mais aussi de l'affichage 8K et du 120 Hz. Microsoft affirme même que sa console est compatible avec la norme HDMI 2.1 qui support l'Auto Low Latency Mode (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable (VRR).



Côté son, la console supportera aussi le Spatial Sound, notamment via Dolby Atmos, et Dolby Vision via le streaming d’applications comme Disney+ et Netflix, dès la sortie. De plus, la compatibilité Dolby Vision arrivera en premier sur nos consoles Xbox de nouvelle génération, en 2021.



Pour ce qui est du stockage, Microsoft a inclus un SSD NVMe de 1 To extensible par les clients, même en USB 3.2. Grâce à la Xbox Velocity Architecture, vous pouvez vous attendre aux mêmes progrès avec la Xbox Series S, comme des temps de chargement plus rapides et la fonctionnalité Quick Resume pour reprendre en un instant une partie.



Si la machine est deux fois plus cher (ou presque), elle est aussi deux fois plus grosse. En son sein, un radiateur, une chambre à vapeur et un ventilateur de 130 mm.



Enfin, la firme rappelle que la nouvelle manette passe à l'USB-C, au Bluetooth Low Energy et propose une latence beaucoup plus faible comme l'expliquait les ingénieurs de Microsoft en mars dernier.



On attend désormais la réponse de Sony sur le prix et la date de la PS5.