Après 11 ans d'existence, l'Apple Store Oakridge Center ferme ses portes

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

C'est une annonce qui aura choqué bon nombre des habitués de l'Apple Store canadien situé à Oakridge Center. Après plus de 11 ans d'existence, Apple a annoncé sa fermeture définitive. La raison est assez inhabituelle, mais plutôt logique au vu de ce qui va se passer...

Une fermeture pour mieux revenir ?

Il est rare qu'Apple ferme des boutiques, en général c'est plutôt le contraire elle en ouvre en masse !

Les employés du Oakridge Center ont appris il y a quelques semaines que leur Apple Store allait définitivement fermer ses portes. Et pour cause... Apple n'a pas le choix. En effet, cette décision survient suite à d'importants travaux qui vont avoir lieu dans le centre commercial où est situé l'Apple Store. Le propriétaire a décidé de tout rénover de A à Z, ce qui rendra l'accès impossible aux dizaines de milliers de visiteurs quotidiens.

On pourrait alors se demander : "Pourquoi Apple n'attend pas la fin des travaux ?", il faut savoir qu'il y a risque que les travaux durent jusqu'en 2026 :

La construction du nouvel Oakridge se déroulera en deux phases (3 à 4 ans chacune) avec la première phase des commerces, des logements et des équipements publics ouvriront en 2022 et l'ensemble du projet devrait s'achever d'ici 2026.

L'Apple Oakridge Center est l'une des plus vieilles boutiques d'Apple au Canada, l'ouverture a eu lieu le 26 septembre 2009 ce qui aura valu à l'Apple Store une décennie de présence où de nombreux lancements d'iPhone et d'activités Today at Apple ont eu lieu.

Apple explique sur son site web que le dernier jour d'ouverture sera le 26 septembre, une date emblématique qui marquera l'anniversaire de la 11e année.