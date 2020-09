App Store : Facebook mécontent prend la décision d'attaquer Apple en Europe

Il y a 1 heure

Julien Russo

5

Combien de temps encore Apple va-t-il pouvoir tenir avec les règles actuelles de l'App Store ? La firme de Cupertino est attaquée de partout et cela a commencé bien avant le coup de buzz d'Epic Games. Aujourd'hui c'est le réseau social de Mark Zuckerberg qui a pris l'initiative d'attaquer Apple et son App Store devant la Commission européenne.

Facebook conteste les règles de l'App Store

Après Epic Games, une autre grande entreprise attaque Apple. Cette fois-ci c'est Facebook, le réseau social a décidé de s'en prendre au géant californien devant la Commission européenne. Construit avec ses avocats et à partir des informations récupérées sur l'App Store, Facebook a transmis un dossier bien détaillé sur la réalité quand on est développeur iOS et iPadOS. Plusieurs preuves seraient incluses dans ce dossier pour démontrer les règles abusives que pratique Apple sur l'App Store. Des points sont abordés comme la commission de 30% sur les achats intégrés et même les difficultés pour mettre à jour une application ou lancer une nouvelle app.



Avec cette démarche, le réseau social de Mark Zuckerberg veut apporter une visibilité complète, comme jamais l'avait vu la Commission européenne. Facebook est déterminé à faire condamner Apple sur ce terrain où la firme de Cupertino se sentirait toute puissante grâce à l'élimination systématique des stores tiers et à l'absence de la possibilité de télécharger des applications autrement que sur l'App Store.

Facebook aborde également le fait qu'Apple privilégie ses propres services, on peut par exemple lire dans le dossier transmis à la Commission européenne :

Dans chacune de ces catégories, Apple a pris des décisions qui privilégient ses propres services et flux de revenus, au détriment des autres

Facebook raconte également sa terrible expérience avec Facebook Gaming. Le réseau social explique qu'il n'y avait aucune raison que Apple rejette une multitude de fois son application de streaming de jeux vidéo.

En réalité, ce qui a gêné Apple c'est que Facebook Gaming incluait des jeux en plus des streams. La volonté de du réseau social n'était pas de faire de l'ombre à la catégorie "jeu" de l'App Store, mais plutôt de se démarquer de son plus grand concurrent, Twitch.

Malheureusement, comme Apple a toujours le dernier mot quand il s'agit de valider l'entrée d'une application sur l'App Store, Facebook a dû supprimer les jeux de Facebook Gaming pour que l'application soit publiée.

En interdisant largement aux autres développeurs de proposer des apps permettant aux consommateurs d'accéder à des jeux qui ne sont pas distribués directement sur l'App Store, Apple s'arrange pour que ces consommateurs ne puissent acheter des jeux qu'auprès d'Apple et non chez d'autres développeurs.

Pour Mark Zuckerberg et le reste de son équipe, cette expérience négative sur l'App Store est une preuve flagrante qu'il s'agit de pratique anticoncurrentielle.

Depuis le début de l'année, on ne compte plus les enquêtes et plaintes liées à l'App Store. Dernièrement nous avons eu le Japon qui a lancé une enquête sur l'App Store, la Russie qui veut plafonner la commission de 30% et qui affirme que Apple utilise des pratiques anticoncurrentielles ou encore la Corée du Sud qui va lancer une enquête sur les achats intégrés de l'App Store.

Les avocats d'Apple doivent avoir beaucoup de travail...





Télécharger l'app gratuite Facebook