Le patron d'Epic Games s'explique dans l'affaire #FreeFornite

Il y a 1 heure

Julien Russo

3

L'affaire qui oppose Apple et Epic Games, c'est comme une série Netflix avec plusieurs saisons et à chaque fois des rebondissements à la fin de chaque épisode ! Alors que Apple demande à la justice des dommages et intérêts pour rupture de contrat, le PDG d'Epic Games a décidé de prendre la parole et d'exprimer son point de vue.

La déclaration de Tim Sweeney

La décision de frauder l'App Store aura coûté cher à Epic Games, d'après une récente étude, le créateur de Fortnite perdrait environ 26 millions de dollars par mois. Le rapport explique que l'App Store iOS et iPadOS était bien la principale source de revenu pour Epic.

Face à ce bouleversement qui touche de plein fouet le chiffre d'affaires de l'entreprise, Tim Sweeney le PDG d'Epic Games a décidé de s'exprimer et n'hésite pas à critiquer ouvertement la mentalité actuelle d'Apple.

À travers plusieurs tweets publiés sur son compte Twitter, voici ce qu'il déclare :

Si Apple croit vraiment que la lutte contre le monopole de la distribution et des paiements de l'App Store est un "désaccord fondamental sur l'argent", alors ils ont perdu de vue les principes fondateurs de l'industrie technologique.

Au premier rang de ces principes: l'appareil que vous possédez est le vôtre. Vous êtes libre de l'utiliser comme vous le souhaitez. Configurez-le comme vous le souhaitez, installez le logiciel de votre choix, créez vos propres applications, partagez-les avec des amis. Votre appareil n'est pas dominé par une société toute-puissante.

C'est exactement ce qu'était la publicité d'Apple en 1984. Rendre l'informatique personnelle, surmonter le terrible précédent des mainframes IBM où les propriétaires d'ordinateurs étaient réduits à simplement louer des appareils contrôlés par une entreprise toute puissante.

Et c'est exactement ce qu'est Nineteen Eighty-Fortnite. Une nouvelle société toute puissante qui dicte les conditions d'accès des utilisateurs à leurs appareils, s'impose comme intermédiaire entre les créateurs et les utilisateurs, et utilise cette position pour exercer un contrôle et extraire de l'argent.

Et enfin, les créateurs ont des droits. Le droit de créer des applications, de les partager directement avec les utilisateurs et de faire des affaires directement, sans passer par un seul magasin anticoncurrentiel planifié de manière centralisée.

Les droits des utilisateurs et des créateurs sont la FONDATION de ce litige. L'argent est plusieurs couches supprimées, en tant que moyen d'échange entre les utilisateurs qui choisissent d'acheter des articles numériques et les créateurs qui les ont fabriqués. Epic ne demande même pas de dommages-intérêts. Nous luttons pour le changement !

C'est la première fois que le patron d'Epic Games s'exprime de façon aussi ouverte sur le procès qui oppose son entreprise contre Apple. Comme vous pouvez le voir dans son thread Twitter, il a une vision complètement à l'opposé de celle d'iOS. Précédemment Tim Sweeney avait rappelé que si Epic Games faisait cela aujourd'hui c'était aussi pour tous les autres développeurs, ceux qui n'osent pas s'exprimer de peur de représailles d'Apple.



L'affaire continue au tribunal. Récemment, Epic Games a demandé à la justice d'obliger Apple d'accepter à nouveau Fortnite sur l'App Store. Du côté d'Apple on demande des dommages et intérêts pour rupture de contrat, les avocats de la firme de Cupertino ont également demandé le remboursement de la totalité des revenus générés via le paiement en direct qui a été présent pendant quelques heures avant la suppression de l'application. Dernier point, Apple réclame également une injonction permanente pour interdire le paiement direct dans Fortnite au cas où un terrain d'entente est trouvé prochainement avec Epic Games.



