Samsung fournit encore des écrans pliables à Apple

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Samsung fournirait de nouveaux échantillons d'écran pliables à Apple pour un futur iPhone Fold potentiel. C'est le leaker Ice Universe qui a partagé l'information sur le réseau social Weibo. Il a déjà été crédité de nombreuses fuites authentiques par le passé.

Un iPhone pliable en développement chez Apple ?



Un "grand nombre" d'écrans pliables destinés à être utilisés dans les appareils de téléphonie mobile a été fourni à Apple par Samsung pour une durée d'un an. Selon la fuite, la demande aurait un caractère immédiat, impliquant qu'un produit de test en phrase avancée de développement.



L'année dernière, il a été rapporté que Samsung expédiait sa technologie d'affichage pliable à d'autres entreprises, y compris Apple, dans l'espoir de recevoir des commandes. La nouvelle fuite peut indiquer qu'après avoir testé des échantillons initiaux, Apple passerait à la vitesse supérieur pour ses futurs iPhone pliables. Certaines sources ont suggéré à plusieurs reprises qu'un iPhone Fold pourrait être lancé dès l'année prochaine, en 2021.

Samsung a toujours été un fournisseur clé d'Apple, fournissant les écrans OLED pour les iPhones X et supérieur. La société a l'intention de dominer le marché des écrans pliables en tant que constructeur mais aussi en tant que fournisseur et envisagerait de passer à 10 millions d'unités par an dans un futur proche.



Apple est connu pour travailler sur la technologie d'affichage pliable depuis un certain temps, déposant plusieurs brevets concernant cette technologie, et des rumeurs ont également circulé autour de l'implication potentielle de LG.



Voilà qui accrédite encore un peu plus la thèse d'un futur iPad-iPhone d'ici un an ou deux.



