Microsoft commercialise la Surface Duo à partir de 1399$

Il est souvent plus facile de faire tourner deux applications sur deux écrans que d’essayer de diviser l’écran. Microsoft a du travail à faire avant que Surface Duo ne soit prêt pour les masses...

Même son de cloche du côté de The Verge :

Le coup d'envoi est lancé du côté de Microsoft et de son téléphone à double écran du nom de Surface Duo, comme annoncé par la firme américaine l'année dernière. Seulement, il semblerait que le nouveau smartphone ne soit pas à la hauteur des espérances : des premiers médias locaux ont partagé leur test du téléphone, avec énormément de déceptions. Vers un échec cuisant ?

