La nouvelle génération de dirigeants qui va succéder à Tim Cook

Il y a 1 heure

Alban Martin

4

Dans un nouveau rapport, Mark Gurman de Bloomberg a présenté le calendrier de la relève chez Apple pour les postes de direction de l'entreprise. Alors que Tim Cook s'approche dangereusement de la fin de son mandat de dix ans, le rapport explique qu'Apple accorde de plus en plus d'attention au développement d'une «nouvelle génération de dirigeants» qui finira par assumer des postes clés dans l'entreprise.

Jeff Williams succèdera-t-il à Tim Cook ?

Alors que le PDG Tim Cook et son groupe de direction de vice-présidents seniors vieillissent et approchent de l'âge de la retraite, Gurman explique qu'Apple a entrepris une importante planification pour aligner une jeune génération de dirigeants.



Plus important encore, le rapport affirme que l'actuel chef de l'exploitation Jeff Williams est prêt à prendre la relève en tant que PDG si Tim Cook devait prendre sa retraite imminente. Williams est considéré comme l'héritier légitime au sein de l'entreprise, ayant dirigé les opérations mondiales d'Apple sous la direction de Cook. Auparavant, il a dirigé le développement de l'Apple Watch et de diverses initiatives en matière de santé, et a récemment commencé à superviser la conception du matériel et des logiciels.



Au-delà de ça, on dit au sein d'Apple que Williams est considéré au même niveau que Cook en termes de style de leadership pragmatique, plutôt qu'un visionnaire produit comme Jobs ou l'ancien chef du design Jony Ive. Gurman a déjà souligné l'importance croissante de Williams pour l'entreprise et confirme ainsi la rumeur de l'an dernier concernant le futur CEO d'Apple.



En-dessous, Gurman mentionne également le nouveau vice-président du marketing iPhone, Kaiann Drance, qui prendra le pas sur Greg Joswiak, lui-même ayant récemment remplacé Phil Schiller.

Jeff Williams, futur CEO d'Apple ?

Du côté de Craig Federighi, il reste le plus jeune membre de l'équipe de direction d'Apple et devrait rester en place un moment. Par contre, sont déjà pressentis deux personnes pour le remplacer : Sébastien Marineau-Mes, vice-président d'Intelligent Systems Experience, et Jon Andrews, qui a été nommé vice-président pour diriger CoreOS en 2019.



Les différents services d'Apple, tels que Apple Music, Apple TV+, iCloud et autre Apple Arcade, sont dirigés par le vice-président senior Eddy Cue. Ce serait Peter Stern qui serait en pôle pour la suite, lui qui a rejoint Apple en 2016 en provenance de Time Warner Cab. On imagine qu'il bosse sur les nouveaux forfaits de services d'abonnement «Apple One».



Le rapport parle également de Priya Balasubramaniam pour succéder à Sabih Khan en tant que vice-président senior des opérations, John Ternus pour remplacer Dan Riccio pour diriger la division d'ingénierie matérielle d'Apple et Sribalan Santhanam à la place de Johny Srouji à la tête des technologies matérielles.



Reste à voir comment la mayonnaise prendra après deux décennies de grande qualité.