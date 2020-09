Auto Brawl Chess est désormais disponible sur l'App Store

Sorti quelques semaines en arrière sur Android, le nouveau jeu du studio Panoramik Games vient de rejoindre l'App Store et les appareils iOS. Baptisé Auto Brawl Chess (v1.1.71, 374 Mo, iOS 13.0), ce dernier a déjà connu un certain succès chez les joueurs du Play Store, amenant le concept de "jeu d'échecs automatique" sur nos petits écrans.



Il faut dire que ce dernier amène également des aspects RPG, idle games, MMO et cartes à collectionner. Voici la bande-annonce du jeu :

Auto Brawl Chess est disponible pour nos appareils iOS

Auto Brawl Chess: Battle Royale est un jeu type RPG de stratégie auto-battler, catégorie bataille royale. Profitez des mécaniques classiques de l'auto-chess avec des parties palpitantes de 5 minutes, des parties classées et un mode Folie.

Que ce soit en campagne contre l'IA ou contre d'autres joueurs dans le mode multijoueur, vous trouverez de quoi faire au sein du jeu. Il sera également possible de participer à des guerres de guildes ou d'aller piller des donjons pour mettre la main sur les 100 héros fantastiques ayant chacun une histoire, une faction et une classe spécifiques.



Grâce à la collecte, les joueurs pourront améliorer ces héros en variantes légendaires et les renforcer davantage avec des équipements qu'ils fabriquent dans la forge.



Le jeu est très complet, disponible gratuitement, avec des achats intégrés.

