CHIP : le standard de domotique démarrera en 2021

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Réagir

L'initiative "CHIP" qui signifie "Connected Home over IP" est une volonté entre Apple, Google, Amazon et d'autres de rendre leurs produits de domotique compatibles entre eux. Si tout se passe bien, les premiers effets de cette initiative devraient commencer en 2021.

Créer une "unification"

L'initiative CHIP avance à bonne allure malgré le retard causé par le Covid-19. En 2021, cette volonté de rendre compatibles entre elles les différentes solutions matérielles de domotique devrait commencer à voir le jour. Il est vrai que de devoir tout le temps vérifier si tel ou tel objet est compatible avec un autre peut s'avérer fatiguant. À travers cette opération, on ressent l'envie des acteurs majeurs de créer un standard à fin d'unifier tout ce beau monde.



On peut tout d'abord y voir un côté pratique mais il y a surtout le côté écologique, qu'il faut de plus en plus prendre en compte dans ce monde où malheureusement nous détruisons la planète de plus en plus vite.



Plus de 145 entreprises ont décidé de rejoindre le projet de ces 3 géants du High Tech dont Apple. Apple, qui mise sur un écosystème très fermé serait apparemment coopératif dans ce domaine.



En voici quelques-unes en photo :

Parmi les objets concernés par ce projet, on retrouve, ampoules, lampes, prises, système de commande, systèmes de sécurité, thermostats et climatiseurs, serrures et portes de garage, volets roulants, téléviseurs et plus encore...



On a hâte de voir comment cela va prendre forme.



Source