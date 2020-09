Lidl va commercialiser des écouteurs sans fil à moins de 20 euros

Corentin Ruffin

On ne peut pas le nier, l'entreprise de distribution allemande Lidl a pris un certain poids ces dernières années, proposant toujours plus de produits de qualité.



Leur point fort, c'est également leur capacité à se diversifier dans les rayons, et c'est une nouvelle fois le cas avec leur récente annonce.



En effet, dès le 17 septembre prochain, la célèbre enseigne va commercialiser des écouteurs sans fil à moins de 20 euros.

Lidl se lancer sur le marché des écouteurs sans fil

Si vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil, sans envie de débourser une somme folle, Lidl tient peut-être la bonne solution pour vous : l'enseigne de grande distribution lancera des écouteurs sans fil à moins de 20 euros dans deux jours.



On retrouver quatre coloris, bleu, blanc, rouge et vert, pour un prix abordable de 19,99 euros. Portant le nom de “True Wireless Bluethooth”, les écouteurs intra-auriculaires seront vendus avec un boitier compatible avec la charge rapide 15 minutes pour 72 minutes de musique.



Ils sont garantis trois ans, gère les appels et on retrouvera des commandes sur les écouteurs. À voir ce que ça vaut en qualité d'écoute, mais pour le prix, ça peut valoir le coût comparé aux concurrents comme les copies de AirPods...

