Xbox Series V : et si Microsoft nous cachait une troisième console ?

Alors que Microsoft a enfin levé le voile sur les prix et les dates de sortie de ces futures consoles nouvelle génération, les Xbox Series X et Series S, il se pourrait que l'américain nous réserve une surprise.



En effet, aujourd'hui, une nouvelle rumeur vient de naître autour du constructeur : celui-ci pourrait cacher une troisième console du nom de Xbox Series V.



On parlerait d'une version plus petite que la Series X, mais sans lecteur de disque, pour un prix avoisinant les 399 €.

Cette rumeur a vu le jour suite à la détection d'un nouveau produit portant le nom de code « Edinbourg » début juillet, qui pourrait être une troisième console mise au point par l'américain.



Se positionnant directement au duel avec la PS5 Digital Edition, la Xbox Series V pourrait voir le jour au cours de l'année 2020. Il faut dire que cela est totalement plausible dans la stratégie de Microsoft, d'autant plus que toutes les consoles du constructeur portent le nom d'une ville comme code (Edmonton pour la Xbox Series S).



Et ce week-end, le compte Twitter Idle Sloth (@IdleSloth84), membre de Xbox Insider, a publié une image sur son compte montrant trois consoles distinctes.



Bien sûr, cette image est à prendre avec des pincettes, puisque l'utilisateur n'a pas indiqué la provenance de cette dernière, mais en tout cas, elle va dans le sens des rumeurs...



(Rumor) There is a Xbox Series V (codename is Project Edinburg) it's rumored to be less powerful than the Series X but more Powerful than the Series S 👀 pic.twitter.com/C8V2FYYF5e