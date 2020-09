L'Apple Watch 6 est la première à inclure la puce U1 (pour CarKey)

L'Apple Watch Series 6 a été annoncé hier lors du keynote d'Apple avec de nouvelles couleurs, un capteur d'oxymètre, un écran plus lumineux, le WiFi 6 et un processeur S6 plus rapide. Cependant, Apple a rapidement mentionné que les modèles de la Series 6 disposent également de la même puce U1 introduite l'année dernière avec l'iPhone 11. Voyons ensemble ce que cette puce apporte.

Une localisation ultra précise grâce à U1

La puce U1 utilise une technologie de positionnement connue sous le nom de radio ultra large bande (UWB) qui fournit une localisation précise. Un appareil équipé de la puce U1 peut détecter sa position exacte par rapport aux autres appareils dans la même pièce. L'iPhone 11 utilise actuellement ce système pour améliorer AirDrop, qui peut détecter l'appareil le plus proche pour l'afficher en premier dans les options de partage. Mais les projets d'Apple n'en sont qu'au début sur ce sujet et l'implantation de cette puce au sein d'une montre connectée est une étape supérieure du projet.





Mise à part AirDrop, la nouvelle fonctionnalité Clés de voiture bénéficiera également de la nouvelle puce U1 implantée dans l'iPhone 11 et maintenant dans l'Apple Watch Series 6. Avec CarKey, les conducteurs peuvent remplacer les clés physiques par leur iPhone ou Apple Watch en utilisant la technologie NFC. Là ou la puce U1 est bluffante, c'est qu'avec elle, vous n'aurez même pas à sortir votre iPhone de votre poche ou à pointer votre montre vers la voiture pour déverrouiller les portes ou démarrer.



Nous sommes toujours dans l'attente des AirTags, les fameux petits objets que vous pouvez par exemple accrocher à vos clefs et voir en permanence dans l'application Localiser l'endroit où ils se trouvent. Ils seront surement eux aussi équipés de cette puce U1, comme nous l'annoncions il y a quelques jours (cf les futurs produits avec puce U1).



Pour rappel, seule la Series 6 présentées hier lors du keynote y aura le droit, l'Apple Watch SE présentée hier également, n'aura pas accès à cette puce. On s'attend à ce que les futurs iPhone 12 l'intègrent aussi.