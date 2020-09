Teamfight Tactics : le nouvel ensemble Destinées est disponible

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Disponible depuis juin 2019 sur Windows et Mac en tant que jeu séparé de League Of Legends (LOL), TFT: Teamfight Tactics a été porté sur nos mobiles quelques semaines auparavant.



Véritable succès, on parle d'un jeu de combat JcJ automatique dans lequel le joueur doit sélectionner, améliorer et placer les champions de LoL pour venir à bout de vos adversaires dans des matchs à plusieurs manches.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de mettre à jour le jeu, apportant le nouvel ensemble Destinées.

Teamfight Tactics a le droit à une grosse mise à jour

On peut dire que Riot Games a eu le nez creux en sortant une version officielle de l'auto-battler de League of Legends, d'abord créé à l'intérieur du jeu par des joueurs.



Seulement deux semaines après sa sortie sur iOS et Android, le jeu atteignait les 4,5 millions de téléchargements, rien que ça. Aujourd'hui, les développeurs proposent une nouvelle mise à jour, qui apporte "un lot de nouveaux champions, cosmétiques, classes, origines et mécaniques".

Avis aux aventuriers : plongez dans une nouvelle épopée aux côtés d’AoShin, Choncc et Umbra avec le nouvel ensemble de Teamfight Tactics.

La mise à jour s'inspire des créatures et paysages inspirés par les mythes et légendes d’Asie du Sud Est.

Télécharger le jeu gratuit TFT: Teamfight Tactics