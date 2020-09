PS5 : Où acheter la console de Sony (et sa manette) ?

Alban Martin

Depuis hier soir, Sony a officialisé la date de sortie et le prix de sa console next-gen, la PS5. Après avoir détaillé les deux versions à 399€ et 499€, il est temps de précommander la machine.



Certains revendeurs ont lancé les précommandes en urgence, d'autres viennent de le faire. Mais dans tous les cas, les stocks sont limités.



Voici le rappel de la conférence "PlayStation 5" :

La PlayStation 5 est disponible à la commande

Pour contrer Microsoft et ses Xbox Series X et Series S, Sony a annoncé une Playstation 5 à 399€ en version digitale et une autre à 499€ avec le lecteur Blu-ray. Contrairement à l'américain, le constructeur japonais n'a pas downsizé sa console la moins chère, ni revue la fiche technique à la baisse.



La version 100% Digitale semble donc être le compromis parfait avec un prix correct de 399€ et toute la puissance des next-gen, pour peu que vous ayez une bonne connexion pour télécharger 10, 50 ou 100 Go pour chaque titre. Seul bémol, il faudra forcément acheter ses jeux sur le PS Store. Parfois, passer par Amazon, Carrefour ou autre permet d'avoir les nouveaux jeux à 10 ou 15€ moins chers. Mais il faut bien évidemment rappeler que le PS Store propose également de nombreuses réductions chaque mois.

La PS5 est disponible en précommande sur (liste mise à jour régulièrement) :

La manette DualSense PS5 est disponible en précommande sur :