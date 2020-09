Spotify teste le streaming en direct avec l'Apple Watch

Il y a 51 min (Màj il y a 43 min)

Julien Russo

Réagir

Depuis quelques heures, certains utilisateurs Premium de Spotify ont eu une grosse modification dans leur application Spotify sur l'Apple Watch. En effet, jusqu'ici celle-ci servait uniquement au contrôle de la musique sur l'application iOS ou sur des appareils compatibles AirPlay. Aujourd'hui le service suédois a activé le niveau supérieur !

La lecture de la musique directement sur votre Apple Watch

Spotify continue d'innover et propose une nouvelle fonctionnalité qui va probablement conquérir les possesseurs d'Apple Watch. La plateforme de streaming vient d'inclure dans son application watchOS la diffusion de la musique depuis votre montre. Autrement dit, vous n'aurez même plus besoin de votre iPhone pour écouter de la musique, vos morceaux préférés seront directement joués sur votre poignet.

Bien sûr, la qualité audio de l'Apple Watch est loin d'être parfaite, mais c'est toujours un plus, surtout quand vous n'avez pas votre iPhone à proximité ou que celui-ci n'a plus de batterie.

Comme vous pouvez le constater dans les deux captures d'écrans ci-dessus, vous avez à gauche le choix de l'appareil où vous souhaitez diffuser la musique, on voit par exemple l'iPhone ou une Amazon Fire TV et en tête de liste la lecture sur l'Apple Watch. Spotify a bien notifié qu'il s'agit là d'une fonctionnalité en bêta et qui n'est donc pas à l'abri de bugs ou de plantage.



Les Apple Watch compatibles semblent être nombreuses, car comme un utilisateur l'a affirmé sur le forum d'iPhoneTicker, l'option est visible sur son Apple Watch Series 3 compatible cellulaire (qui n'est plus toute jeune !).

Même si Spotify est fâché avec Apple et a poussé un nouveau coup de gueule contre Apple One, le service de streaming continue de prendre soin de ses utilisateurs Apple.

Pour l'instant, Spotify n'a fait aucune communication officielle et n'a donné aucune date de sortie du stade "bêta".

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts