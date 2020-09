NFC : la Commission européenne veut forcer Apple à une ouverture

En Europe, la fermeture quasi totale d'Apple vis-à-vis de son NFC pose pas mal de problèmes, notamment sur le développement de nouvelles technologies pour faciliter notre quotidien.



On pense notamment à la possibilité de payer et prendre le métro grâce à son iPhone ou son Apple Watch, uniquement en posant son appareil sur une borne au moment de passer le portique.



Mais, selon nos confrères de Bloomberg, il se pourrait que la Commission européenne vienne mettre son nez dans l'affaire...

La Commission européenne veut une ouverture du NFC

En effet, la Commission européenne envisagerait d'interdire la vente d'appareils mobiles si ces derniers ont un accès restreint à la puce NFC.



Bien sûr, un seul grand acteur est touché par cette menace, l'irréductible Apple et son entêtement à vouloir bloquer la possibilité de travailler avec ses technologies, sauf dérogations.



Avec cette nouvelle mesure, nous assisterions donc à l'arrivée du ticket de métro dématérialisé, comme c'est déjà le cas au Japon. De plus, la Commission souhaite un accès au NFC pour permettre aux organismes bancaires de proposer des alternatives à Apple Pay, et donc de la concurrence.



On attend désormais le verdict d'une étude menée par la Commission sur les potentiels dangers liés à la sécurité suite à un accès complet à la puce NFC. Réponse la semaine prochaine...



