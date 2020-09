Proposer Mulan en streaming plutôt qu'au cinéma ? C'est le jackpot !

Julien Russo

Avec Mulan, Disney avait tout prévu. Un casting de folie, une histoire passionnante et un très gros budget pour réaliser des scènes qui marqueront l'esprit des spectateurs. Cependant, ce que n'avait pas prévu Disney c'est la pandémie Covid-19 qui frapperait le monde. Suite à ce fait inattendu, le groupe a modifié ses plans et a privilégié une sortie en VOD plutôt qu'au cinéma !

La VOD ? Ça rapporte beaucoup !

En dehors du contexte du Covid-19, jamais Disney n'aurait eu l'idée de sortir un film avec un si gros budget en VOD. La première raison c'est que cela favorise le téléchargement illégal qui a une meilleure qualité plus rapidement, mais surtout les fans des films Disney préfèrent voir un film sur un grand écran !

Cette pandémie nous a contraints à modifier nos comportements et faire des choses que jamais nous n'aurions faites auparavant. Cela concerne autant un particulier, qu'un grand groupe.

Initialement, le film Mulan était conçu pour battre des records au cinéma. Mais tout a changé à la dernière minute... Mulan est sortie en vidéo à la demande à un tarif bien plus élevé qu'une place de cinéma.

Visiblement ce mode de fonctionnement est un succès d'après le rapport de 7Park Data. Le cabinet d'analyse a fait un calcul simple. Avec une mise à disposition sur Disney+ à un tarif de 30$, le créateur de Mickey récupère l'ensemble des recettes sans partager avec les cinémas où le film était censé être diffusé.

L'étude précise qu'environ 29% des abonnés américains de Disney+ ont acheté le film entre le 4 et 12 septembre, c'est sans compter les nombreux achats sur les plateformes de VOD tierces.

7Park Data estime que rien qu'avec les revenus issus de sa propre plateforme de streaming, Disney a réussi à récupérer 261 millions de dollars et ça ne concerne que les États-Unis !



Ces chiffres ne sont pas officiels, mais donnent plutôt une estimation et une visibilité sur ce que donne la sortie d'un film en streaming plutôt qu'au cinéma. Si on pensait que Disney pourrait être perdant avec un prix fixé à 30$, c'est loin d'être le cas, les abonnés sont prêts à payer pour voir la dernière pépite de Disney depuis leur canapé. Il se pourrait donc qu'à l'avenir le groupe sorte plus de films originaux payants sur Disney+ plutôt que les projeter en salle, comme n'importe quelle entreprise on regarde où les bénéfices sont les plus gros.

À noter quand même que le fait de sortir une grosse production sur une plateforme de streaming plutôt qu'au cinéma a des conséquences désastreuses à cause du téléchargement illégal. Comme on vous en avait parlé il y a plus d'une semaine, Mulan est officiellement le film le plus téléchargé illégalement en cette rentrée. C'était prévisible...

En France, Mulan sera disponible gratuitement à partir du 4 décembre pour tous les abonnés Disney+.



