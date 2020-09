App Clips dans iOS 14 : comment ça marche ?

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

App Clips fait partie des nouveautés majeures d'iOS 14. Mais la plupart d'entre nous ne sait pas à quoi cela sert. Si Steve Jobs avait raison de dire, il y a une app pour tout, visiter l'App Store n'est forcément indispensable depuis iOS 14 pour découvrir un service.



Non, vous ne pourrez pas installer d'applications à partir d'un magasin tiers comme le demandent certaines entreprises, mais les applications dépassent l'App Store d'une manière différente grâce aux clips d'application.

A quoi ça sert App Clips ?

Les clips d'application - ou App Clips - sont de petits morceaux d'applications conçus pour être découverts non pas dans un magasin numérique, mais dans des environnements réels grâce à des balises NFC et des QR codes. Vous pouvez également trouver et utiliser des clips d'application dans d'autres endroits, comme Safari, mais les méthodes de découverte dans le monde réel et en déplacement sont l'aspect le plus intéressant.



Nous nous sommes probablement tous retrouvés dans une situation où nous avons besoin d'une application pour une utilisation ponctuelle spécifique, sans savoir si on s'en servira à nouveau par la suite. Un exemple lors de la visite d'un nouveau lieu est le fait de devoir payer le stationnement. Sans un clip d'application, une telle circonstance signifierait la recherche et le téléchargement d'une application, puis la création d'un compte dans l'application et la saisie de vos détails de paiement, le tout dans le but de terminer cette transaction unique et beaucoup trop douloureuse. Un App Clip serait parfait pour cette situation, car vous pouvez simplement tenir votre iPhone proche d'une balise NFC, utiliser Apple Pay pour payer votre stationnement, et c'est terminé.



Dans le monde idéal d'Apple, les restaurants afficheraient une balise à chaque table pour régler facilement, les musées offriraient des clips d'application lors d'expositions importantes pour aider les visiteurs à s'engager d'une nouvelle manière avec différents artefacts, les voitures et autres vélos ou scooters pourraient se louer en un clin d'oeil, ou encore les produits phares d'un magasin proposeraient de lire les avis en ligne. Et ce ne sont que des exemples. Apple espère aussi que les dévevloppeurs lancent toutes sortes d'autres utilisations créatives que l'entreprise n'a pas encore imaginées.



Pour tout cela, il faut déjà télécharger iOS 14. Ensuite, il faut que les éditeurs s'y mettent.

Comment ça marche les App Clips ?

Passons désormais à la conception des clips d'application. Sous le capot, peu importe comment vous y accédez, chaque Clip est appelé via une URL. Cette URL charge une carte qui décrit exactement ce que fera le clip d'application si vous l'utilisez et offre la possibilité de l'ouvrir. Les clips d'application doivent être inférieurs à 10 Mo afin que, chaque fois que vous appuyez sur ce bouton "Ouvrir", l'expérience de chargement du clip d'application soit immédiate.



Voici les différentes façons d'accéder aux clips d'application :

Scanner les tags NFC ou les codes QR autour de vous

Les listes Apple Maps (ils affichent une icône spécifique)

Les bannières intelligentes Safari

Les liens qui vous sont envoyés via Messages, si l'app utilise les App Clips

Apple développe également une balise physique propriétaire appelée App Clip Code, mais elle sera disponible plus tard pour les enseignes.



Les codes de clip d'application peuvent être tapés ou scannés, combinant les avantages du NFC et du QR code. Ils ont également un design distinct.



Par contre, les App Clips ne peuvent être créés que par les développeurs qui ont déjà une application complète, car ce sont essentiellement des mini-versions de cette application qui ont été conçues pour inclure un ensemble limité de fonctionnalités - bien que les développeurs puissent toujours exploiter la gamme normale d'outils disponibles lors de la création d'applications complètes, et les options système telles qu'Apple Pay et "Se connecter avec Apple" sont d'ailleurs encouragées. Le concept de base est de fournir une expérience adaptée aux besoins exacts d'un utilisateur à un moment donné.



Apple a même pensé aux notifications qui, ici, ne requièrent pas d'autorisation et qui peuvent être envoyées jusqu'à 8 heures après l'ouverture du clip. Pratique pour le parking par exemple.



On aurait également pu penser qu'Apple s'en servirait comme des démos d'apps payantes, une manière pour les futurs clients de se faire une idée rapide d'un service. Une catégorie dans l'App Store aurait alors du sens.

Compatibilité

Tous les iPhones exécutant iOS 14 prendront en charge les clips d'application, mais l'expérience avec les balises NFC variera en fonction du modèle utilisé. Les appareils plus récents, comme l'iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max et XR, peuvent lire automatiquement les balises NFC. Avec l'iPhone X, 8, 8 Plus, 7 et 7 Plus, les utilisateurs devront d'abord activer le mode de numérisation NFC à partir du Centre de contrôle avant que les interactions NFC ne fonctionnent.