Voici les jeux au lancement de chaque Playstation

Il y a 5 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

11

La sortie de la PS5 approche (19 novembre 2020) et les jeux présents au lancement se dévoilent petit à petit. C'est ainsi que nous allons faire un récapitulatif de toutes les sorties de jeux qui ont accompagné la sortie d'une Playstation depuis la toute première génération, la PS1.

L'historique des line-up Playstation

Voici un récapitulatif des sorties de jeux qui ont accompagné les lancements de la PS1 à la PS5 sur une période de 25 ans. On note la progression gigantesque en 25 ans rien que sur les graphismes. Pour les nostalgiques, certains titres vous rappelleront surement des bons comme des mauvais souvenirs. Une fois que vous aurez contemplé cette liste et passé la case "émotions", on vous invite à nous dire dans les commentaires quel est LE jeu que vous avez le plus aimé dans votre vie.

PS1 (1995)

Air Combat

Battle Arena Toshinden

ESPN Extreme Games

Kileak : The DNA Imperative

NBA JAM Tournament Edition

Power Serve 3D Tennis

Rayman

Ridge Racer

Street Fighter : The Movie

The Raiden Project

Total Eclipse Turbo

Zero Divide

PS2 (2000)

Armored Core 2

DOA2 : Hardcore

Dynasty Warriors 2

ESPN International Track and Field

ESPN X-Games Snowboarding

Eternal Ring

Evergrace

Fantavision

GunGriffon Blaze

Kessen

Madden NFL 2001

Midnight Club

Moto GP

NHL 2001

Orphen

Q-Ball Billiard Master

Ready 2 Rumble Boxing : Round 2

Ridge Racer V

Silent Scope

Smuggler's Run

SSX

Street Fighter EX3

Summoner

Swing Away

Tekken Tag Tournament

TimeSplitters

Unreal Tournament

Wild Wild Racing

X-Squad

PS3 (2007)

Blast Factor

Call Of Duty 3

Genji : Days of the Blade

Marvel Ultimate Alliance

Madden NLF 07

NBA 2K07

Need for Speed Carbon

Resistance : Fall of Man

Ridge Racer 7

Tiger Woods PGA Tour 07

Tony Hawk's Project 8

Untolds Legends : Dark Kingdom

PS4 (2013)

Angry Birds Star Wars

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Battlefield 4

Blacklight: Retribution

Call of Duty: Ghosts

Contrast

DC Universe Online

FIFA 14

Flower

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition

Just Dance 2014

Killzone Shadow Fall

Knack

LEGO Marvel Super Heroes

Madden NFL 25

NBA 2K14

NBA Live 14

Need for Speed: Rivals

Resogun

Skylanders Swap Force

Sound Shapes

Super Motherload

The PlayRoom (Installed on every PS4)

Trine 2: The Complete Story

Warframe

PS5 (2020)

Astro's Playroom

Demon's Soul

Destruction AllStars

Marvel's Spiderman Man : Miles Morales

Sackboy : A Big Adventure

GodFall

Assassin’s Creed Valhalla



Petit rappel comme en début d'article, n'oubliez pas de nous dire en commentaires quel est votre jeu préféré de tous les temps ? Espérons que le line-up de la PS5 s'étoffe un peu d'ici le lancement !