L'Apple Store en ligne est maintenant accessible en Inde

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Le 23 septembre 2020 est une date que beaucoup d'habitants de l'Inde avaient coché, l'Apple Store en ligne est enfin accessible. Cela fait longtemps qu'ils attendaient cette nouvelle étant donné qu'en Inde il y a une très grosse quantité de consommateurs des produits Apple.

L'Inde a enfin accès à l'Apple Store

C'est officiel, pour la première fois en Inde, les clients Apple vont avoir accès à l'Apple Store en ligne. Apple l'avait annoncé il y a tout juste une semaine, le 23 septembre était la date officielle de l'ouverture de l'Apple Store en Inde.



Bien évidemment, les clients Apple en Inde attendent cela depuis très longtemps, on imagine donc leur plaisir. À partir d'aujourd'hui, les clients peuvent visiter le site apple.com/in/shop/ pour regarder et acheter.



Pour se renseigner sur la façon d'acheter directement auprès d'Apple en ligne, une nouvelle page "Moyens d'achat" est disponible. Des informations détaillées sont également disponibles sur le recyclage des anciens produits, l'expédition et la livraison, l'échange Apple et les tarifs de formation.



Apple confirme également que plusieurs autres avantages vont être disponibles pour les clients en Inde à commencer par une assistance en anglais et en hindi (les deux langues les plus utilisées dans le pays).



Pour ce qui est des nouveaux avantages en Inde on retrouve :

Livraision gratuite et plus sûre

Assistance d'achat

Echange de smartphone

Séances personnelles

AppleCare+

Assistant Apple

Tout cela peut vous paraître banal étant donné qu'en France nous avons la chance d'avoir accès à tous ces avantages depuis pas mal de temps mais pour l'Inde c'est une réelle nouvelle façon d'utiliser les produits et les services d'Apple.