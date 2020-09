Micromania reprend vos PS4, Xbox One et Switch plus chères jusqu'à fin septembre

Si vous avez pour objectif d'acheter une des nouvelles consoles en ce mois de novembre, Micromania a une idée pour vous aider à vous débarrasser de votre ancienne console. L'offre de reprise des consoles à un tarif plus élevé que d'habitude est actuellement en cours mais ne réfléchissez pas trop longtemps, cette offre est limitée dans le temps.

Reprise d'une console à un prix avantageux ?

Les nouvelles consoles Xbox et Playstation arrivent d'ici un mois et demi et il serait temps de réfléchir à comment revendre son ancienne console pour ne pas payer plein tarif la nouvelle. C'est pour cela que Micromania vient de mettre en ligne une information qui peut vous intéresser.



Jusqu'au 28 septembre, soit pendant une semaine, ils reprennent vos consoles "plus chères" que d'habitude. En échange de votre console, ils vous font un bon d'achat valable jusqu'au 28 février 2021. Le but principal est bien évidemment d'inciter les gens à revendre leurs consoles chez eux pour que par la suite, en toute logique, avec ce bon d'achat les clients viennent acheter les nouvelles consoles à Micromania. À noter qu'il en va de soi que la console doit être fonctionnelle, avec tous les câbles (même HDMI) et une manette.



Pour ceux qui seraient intéressés par ces offres de reprise, voici les prix pour chaque console (oui la Xbox One première génération ne fait pas partie du programme).



Pour rappel, 4 nouvelles consoles arrivent en ce mois de novembre :

