Les téléchargements de Pinterest explosent avec les widgets iOS 14

Il y a 60 min

Medhi Naitmazi

1

La grande nouveauté d’iOS 14 concerne les widgets personnalisés qui sont rapidement devenus extrêmement populaires parmi les utilisateurs. La possibilité d'ajouter plusieurs widgets à l'écran d'accueil iOS a incité les utilisateurs à rechercher l'inspiration de conception sur Twitter, TikTok et Pinterest - qui a battu son record de téléchargement quotidien sur l'App Store cette semaine. Non, Pinterest ne propose pas encore de widgets iOS 14, mais elle permet d’en découvrir.



Pinterest profite des widgets pour attirer de nouveaux utilisateurs

Un nouveau rapport de TechCrunch révèle que Pinterest a rapidement grimpé dans les Top de l'App Store car les utilisateurs recherchaient de l'inspiration pour personnaliser leur écran d'accueil avec iOS 14.



Selon les données obtenues par la firme de statistiques Apptopia, Pinterest a enregistré plus de 615 000 téléchargements sur l'App Store le 21 septembre. Ce nombre a considérablement augmenté après la sortie d'iOS 14 par Apple la semaine dernière.



Le 20 septembre, l'application a été téléchargée plus de 800 000 fois dans le monde sur les appareils iOS et Android, ce qui représente une croissance hebdomadaire de 32%. L'application Pinterest était la 47e dans le classement des applications les plus téléchargées sur l'App Store iOS le 18 septembre, et maintenant elle a atteint la 5e place sur l’App Store français, la 6e aux USA.



La principale raison de cette poussée des installations de Pinterest au cours des derniers jours est iOS 14, qui offre de nouvelles options de personnalisation aux utilisateurs.

La page d'accueil de Pinterest présente aujourd'hui les tendances du design iPhone comme l'une de ses «inspirations quotidiennes», où la collection «un nouveau look pour votre téléphone» se trouve actuellement en haut de la page. Ici, les utilisateurs trouvent des fonds d’écran iPhone et partagent des widgets personnalisées ainsi que des jeux d'icônes que les gens peuvent utiliser dans leurs propres créations.



En plus des nouveaux widgets, les utilisateurs ont découvert que l'application Raccourcis d'Apple permet à quiconque de créer des raccourcis d'écran d'accueil vers n'importe quelle application avec des icônes personnalisées.



Un porte-parole de Pinterest a déclaré à TechCrunch que les recherches liées à iOS ont augmenté de plus de 50% d'une année sur l'autre et que la plupart d'entre elles sont effectuées par de jeunes utilisateurs de la génération Z.



Les nouvelles fonctionnalités d'iOS 14 ont d’ailleurs permis d'installer la dernière version du système d'exploitation mobile sur près de 30% des appareils Apple, tandis qu'iOS 13 n’avait atteint que 20% à la même période l'année dernière.

