AR Tanks : la guerre en réalité augmentée passe au 60 Hz et à l'occlusion

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

AR Tanks vient de recevoir une mise à jour 1.6 très intéressante, plus d'un an après sa sortie. Signé Joseph Grainger, ce jeu gratuit utilise ARKit pour vous propulser sur un champ de bataille... dans votre salon. L'idée est bien évidemment de transformer un lieu en arène de combats pour se battre contre d'autres tanks, soit en mode campagne, soit en multi local.



Regardez le vidéo de gameplay :

AR Tanks passe à ARKit 3

AK Tanks passe donc à la vitesse supérieure avec l'intégration d'ARKit 3 qui permet l'occlusion de personnes dans les scènes en réalité augmentée. Cela apporte un surplus de réalisme, tandis que le SDK d'Apple est encore plus précis et rapide.



De quoi redécouvrir AR Tanks qui propose des combats rapides, amusants et intenses selon trois modes de jeu : Campagne, Survie et Multijoueur local. Il vaut mieux avoir un appareil récent pour en profiter, puisque AR Tanks nécessite l'utilisation constante de la caméra pour afficher le champs de bataille selon la topographie des lieux.



Si le mode solo propose cinq mondes, le mode survie est un interminable défi avec des ennemis qui arrivent par vague et qui changent constamment. D'ailleurs, le titre évolue perpétuellement et les adversaires s'adaptent à votre niveau avec des entrées de plus en plus surprenantes et des attaques plus minutieuses.



Mais le plus marrant reste le mode multijoueurs local jusqu'à 4 amis dans le même espace. Montrez vos derniers blindages, armes, équipements et accessoires pendant que vous combattez sur des cartes générées aléatoirement.



Enfin, sachez que les iPhone 8 / iPhone X et supérieurs profitent désormais d'un affichage en 60 Hz, soit 60 images par seconde. De quoi rendre les batailles encore plus intenses. On adore !



Notre avis sur "AR Tanks"

La note 4,5 / 5

Télécharger AR Tanks à 2,29 €