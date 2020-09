Volkswagen présente l'ID.4, son Tiguan en 100% électrique

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Le célèbre fabricant de voitures Volkswagen vient de présenter sa nouvelle création qui n'est autre que la nouvelle ID.4, offrant une alternative à son Tiguan, avec un moteur 100% électrique !



Le deuxième membre de la famille qui fait suite à la commercialisation de l'ID.3, une version électrique de la Volkswagen Golf.



Une bien belle nouveauté du côté du constructeur allemand qui continue d'élargir son catalogue tout en profitant des dernières avancées technologiques.

Volkswagen fait un nouveau saut dans l'électrique

Ce nouveau Volkswagen ID.4 a déjà tout pour plaire... Avec son SUV 100 % électrique, la firme allemande marque un nouveau pas dans l'univers de l'électrique.



Celui-ci s'adresse naturellement aux familles, en offrant confort et place (on note un coffre de 543 à 1575 litres) avec un intérieur épuré, offrant que très peu de commandes physiques. Car oui, l'écran tactile de 10 ou 12 pouces permettra la gestion de la voiture !



Côté moteur, c'est quasiment similaire à l'ID.3, puisque la voiture embarque un moteur électrique synchrone à aimant offrant 204 chevaux et 310 Nm de couple. Pour le fameux 0 à 100 km/h, il faudra compter 8,5 secondes avec une vitesse maximale plafonnée à 160 km/h.



Volkswagen précise tout de même que durant l'année 2021, un modèle disposant de deux moteurs électriques sera commercialisé, avec quatre roues motrices pour 306 chevaux.



Côté autonomie, la voiture possède deux batteries : une de 77 kWh et une autre de 82 kWh lui offrant jusqu'à 520 kilomètres. L'ID.4 est compatible avec la recharge rapide de 125 kW permettant une recharge de 5 à 80 % en 40 minutes.



Il faudra compter 49 950 euros pour l'ID.4, avec des commandes débutant cette semaine et des premières livraisons en fin d'année.



