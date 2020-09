Amazon lance Luna, son service de jeux en streaming à 5,99$

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

3

Surprise, Amazon vient de lancer Luna, un nouveau service de cloud gaming qui vient concurrencer Stadia de Google mais aussi Steam Link de Valve et autres. Encore une fois, les rumeurs avaient vu juste et le géant de l’ecommerce qui possède Twitch affiche une sérieuse ambition.

Regardez la vidéo de présentation de Luna :

Quels jeux et quelle qualité pour Amazon Luna ?

Luna, qui est disponible pour des joueurs triés sur le volet en « early access » dispose déjà d’un catalogue de 100 jeux. On trouve de bons titres comme Resident Evil 7, GRID, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, Abzu ou encore Brothers: A Tale of Two Sons. Mais surtout, Amazon annonce déjà des hits d’Ubisoft comme Assassins Creed: Valhalla, Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising. En effet, un partenariat a été signé entre les deux parties pour avoir tous les nouveaux jeux sur Luna le jour de leur sortie.

Quant à la qualité d’affichage, Luna promet de jouer jusqu’à 60 images par seconde, en 1080p au lancement. La 4K arrivera plus tard, sans date précise. Mais gageons qu’avec ses serveurs renommés, Amazon y parvienne rapidement.



La firme indique que le 1080p requiert une connexion de 10 Mb/s au minimum. Pour la 4K, il faudra 35 Mb/s pour éviter les ralentissements.



Autre élément intéressant, l’intégration avec Twitch va permettre de lancer un jeu directement sur un direct sur Twitch qui vous plaît. Et inversement, on pourra regarder les parties sur Luna.

Compatibilité de Luna

Le service de cloud gaming sera disponible sur presque tous les supports, à savoir PC, Mac, Fire TV, iPhone et iPad. Si Android est encore absent, en revanche on trouve déjà iOS puisque la firme propose de passer par Safari, plutôt que de s’embêter avec les règles de l’App Store. Malins.



En revanche sur Android, ce sera une application dédiée.



La configuration requise :

PC (Windows 10 avec support de DirectX 11)

Mac (MacOS 10.13+)

FireTV (Fire TV Stick - 2nd gen, Fire TV Stick 4K, ou Fire TV Cube - 2nd gen)

Chrome (version 83+) sur PC et Mac

Safari mobile (iOS 14) sur iPhone et iPad

La manette Luna

Pour aller avec son service, Amazon a présenté une « Manette Luna ». L’accessoire ressemble à un joystick de Xbox et, comme pour Stadia, la manette Luna se connecte directement sur les serveurs d’Amazon pour réduire la latence. Amazon oblige, l’assistant vocal Alexa est disponible pour réaliser des actions à votre place.



Si vous avez déjà une manette comme la Dualshock 4 ou la Xbox One, vous pourrez les connecter, tout comme n’importe quelle manette Bluetooth ou clavier / souris.

Prix et date de sortie

Luna sera lancé dès le mois prochain aux États-Unis. Le prix annoncé de Luna est de 5,99$ / mois avec deux appareils connectés en même temps.



La manette est vendue 49,99$.

Et la France ?

Amazon n’a pas encore partagé d’information sur la disponibilité de Luna hors USA. En France et dans le reste du monde, il faudra prendre son mal en patience. On parle de 2021...