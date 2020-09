Windows XP : un thème façon Aqua de Mac OS X a été développé

Vous pensiez que Microsoft n’avait jamais été dans la même direction artistique qu’Apple concernant son système d’exploitation ? Et bien sachez que l’ancienne firme de Bill Gates a testé un thème Windows XP qui ressemblait étroitement à l'interface graphique Aqua de Mac OS X comme le rapporte The Verge.

Le thème de Mac OS X se cachait dans Windows XP

Une récente fuite de code source de Windows XP a révélé divers thèmes inédits développés par Microsoft en 2000, à une époque où Microsoft était en concurrence féroce avec Apple concernant les systèmes d'exploitation de bureau.

Loin des tuiles qu’on connaît aujourd’hui, le thème nommé "Candy", reprend le design de l'interface Aqua d'Apple, qui a été présentée pour la première fois à la Macworld Conference & Expo en 2000. Aqua était un design Apple emblématique et donnait une impression de profondeur grâce à l'utilisation de l'ombre et de la translucidité, des textures métalliques et des éléments arrondis « liquides ».



Le thème a été décrit dans le code comme une «peau de Whistler avec des bonbons pour les yeux», «Whistler» étant le nom de code de Windows XP, et a été marqué comme «à usage interne uniquement».



Bien que le thème n'ait jamais été terminé, les aspects fondamentaux tels que le bouton Démarrer de Windows et divers éléments de l'interface utilisateur correspondaient étroitement à Aqua. Le plus frappant est la réplication des boutons arrondis translucides de Mac OS X.



Le thème a finalement été rejeté au profit du thème Luna bleu et vert pour la version finale de Windows XP sortie en 2001. La fuite de code source révèle donc un bel exemple de l'influence du Mac sur Windows. Depuis, les deux se sont bien différenciés et MacOS 11 Big Sur va encore plus loin dans ce sens.



