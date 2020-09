Dynasty Warriors 9 : Koei Tecmo confirme la version mobile

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Les amateurs de la série Dynasty Warriors peuvent se réjouir ! Koei Tecmo, son studio de développement, vient d'annoncer le neuvième opus sur consoles et PC, mais également sur iOS et Android.



Si vous ne connaissez pas la franchise, on parle d'un jeu de combat ayant vu le jour en 1997, mêlant hack 'n' slash et action tactique.



Nous avons le droit à un trailer du jeu mobile :

Dynasty Warriors 9 aura le droit à une version mobile

Comme à son habitude, Koei Tecmo a annoncé son nouvel opus Dynasty Warriors 9: Empire en partenariat avec le studio Omega Force.

Si la formule de beat'em up bien connue est toujours présente, elle sera additionnée à un côté stratège pour le côté Empire. Le but ? Infiltrer des forteresses de façon discrète ou en passant par la grande porte.



Selon les premières informations du jeu, celui-ci sera jouable en mode vertical, mais également en mode paysage. Le studio Koei Tecmo a une certaine pression : son précédent opus, en open-world, a énormément déçu les fans de la série vidéoludique.



Dynasty Warriors 9 entrera en bêta ouverte au Japon le 8 octobre : reste désormais à savoir si le jeu mobile aura le droit à une version européenne.