Xbox Series X : les premiers tests et avis de la console

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

2

Plusieurs médias américains ont eu la chance de tester en avance la nouvelle console de Microsoft, la Xbox Series X. Et d'après leurs écrits, cela semble très convaincant. Voyons ensemble les premiers retours qui semblent majoritairement positifs sur la concurrente de la PS5 de Sony.

Xbox Series X : premier test

Nous sommes fin septembre, la Xbox Series X ne sort que le 10 novembre 2020 et pourtant certains médias américains ont déjà eu la chance de l'avoir pour la tester et donner leurs premières impressions.

Un design pas si encombrant

Avec sa forme rectangulaire, la Xbox Series X peut paraître assez massive au premier abord mais selon leurs ressentis, elle se fond très bien dans le décor de votre maison. En revanche, on l'avait bien compris, sa position idéale serait de la placer à la verticale et non à l'horizontale sous un meuble TV. En position allongée, elle perd énormément de son charme et surtout, avec son épaisseur, il se pourrait bien qu'elle ne puisse pas rentrer chez certains joueurs. D'ailleurs pour ce qui est de la position la plus adéquate de la console, vous pouvez remarquer que sur la Series X, le bouton d'allumage (le logo Xbox) est positionné à la verticale tandis que sur la Series S il est positionné à l'horizontale. Cela confirme donc que l'une est pensée pour être debout et allongée.

Une manette légèrement modifiée

Pour ce qui est de la manette, pas de grands bouleversements, en même temps, la manette Xbox est depuis pas mal de temps considérée comme la meilleure manette au monde. On peut noter une prise en main toujours aussi agréable grâce à la texture sur l'endroit où vous placez vos mains qui permet une meilleure accroche. Un bouton "share" (partage) fait son apparition pour partager votre contenu rapidement même sur l'application Xbox. Pour ce qui est des flèches directionnelles, elles proposent désormais 8 directions contre 4 auparavant.

Des temps de chargement jusqu'à 4x plus rapide

Les jeux next-gen n'étant pas encore disponibles, les médias américains concernés ont donc essayé la console avec des jeux Xbox One rétrocompatibles. Pour certains titres, les temps de chargement sont parfois divisés par 4 comme le note Engadget, ce qui est assez incroyable (merci le SSD). Pour d'autres, le temps d'attente n'est pas autant réduit mais ils notent une diminution du temps de chargement sur tous les jeux qu'ils ont testés. Il faut aussi noter que les jeux testés ne sont pas optimisés pour la Series X, on peut donc imaginer que ceux qui le seront pourront se lancer encore plus vite. L'interface elle aussi est beaucoup plus fluide dans la navigation et le passage de page en page se fait sans latence, contrairement à l'interface de la Xbox One qui, sur ses 7 ans de vie, a toujours eu ce petit ralentissement qui avait tendance à énerver les joueurs. Petite info qui est quand même importante, la Series X est très silencieuse, Microsoft n'a jamais eu de problèmes à ce niveau là (contrairement à Sony) et encore une fois, Microsoft semble avoir réussi à réunir puissance et silence dans la même machine.



Voici les résultats en image :

Un des journalistes de The Verge a déclaré :

Je suis revenu brièvement sur une ancienne Xbox One X pendant les tests, et c'était comme passer de l'internet par fibre optique à un modem 56k.

Michael Higham a quant à lui expliqué pour le compte de GameSpot :

C'est une expérience globale prometteuse, similaire à celle de mon PC avec un SSD NVMe, ce qui signifie que vous passerez moins de temps à attendre et plus de temps à jouer

Quick Resume : jusqu'à 6 jeux en même temps

Parmi les nouveautés de la Xbox Series X, il y en a une qui se nomme Quick Resume. Cette fonction permet de lancer plusieurs jeux en même temps et de pouvoir switcher de l'un à l'autre et reprendre là où vous en étiez en quelques secondes. Cette fonction était déjà présente sur les Xbox One mais on était généralement bloqué à 2 jeux en simultanés et le temps de passage de l'un à l'autre était plus lent. Sur la Series X ce n'est pas moins de 6 jeux que vous pourrez lancer en même temps. Le passage d'un jeu à l'autre se fait en quelques secondes (5 en moyenne). À noter tout de même que si la plupart le sont, certains jeux ne sont pas compatibles avec cette fonction.

Conclusion et avis sur la "Xbox Series X" ( Microsoft )

Les premiers tests de la Xbox Series X confirment pour l'instant les dires de Microsoft. La console est très puissante, l'interface est beaucoup plus fluide, les jeux se lancent plus rapidement, la manette est toujours aussi efficace. Au niveau du design, la console est assez novatrice et change de ce qu'on avait l'habitude de connaître mais se fond très bien dans votre décor, même si encore une fois, sa position idéale sera à la verticale. On a hâte de l'avoir entre nos mains pour pouvoir la tester.



La note 4,5 / 5





Pour rappel, les nouvelles Xbox sont prévues pour le 10 novembre 2020 au prix de 499€ pour la Series X et de 299€ pour la Series S.