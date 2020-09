Apple TV pourrait arriver sur les XBOX et PlayStation

L'application Apple TV est actuellement en phase de test pour certains utilisateurs Xbox. Serait-ce une arrivée prochaine d'Apple sur console ? Il semble qu'on s'en rapproche fortement, de même chez Sony.

Apple TV bientôt sur Xbox

Dans son envie de se développer au maximum, Apple pourrait bien proposer prochainement son application Apple TV sur console et plus précisément sur XBOX. On imagine que c'est une bêta mais certains utilisateurs ont la chance en ce moment même de pouvoir la tester et ont partagé des screenshots de leur TV pour le montrer.

OhSnap! #AppleTV is coming to #Xbox!!! Now I’m not as upset about them removing the second HDMI port cuz that’s all I used it for. But now we get 4k! #XboxInsiders

😩🙌🏾🍏📺+❎😎#KeepItWavy 🌊🏄🏾‍♂️ pic.twitter.com/hx32MhUwWp — Tzunami 🌊 Sapp ❎🕙 #AmbassadorBots (@Tzunami_Sapp) September 24, 2020





Bien évidemment l'application sur console regrouperait toutes les fonctions déja présentes sur les autres plateformes comme le font déjà Netflix, Youtube, Twitch... En revanche on ne sait pas encore si l'application compte arriver sur Playstation également et dans une moindre mesure, sur Nintendo Switch.



Petit rappel au passage, les nouvelles Xbox Series X et S arriveront le 10 novembre 2020.

Sony aussi sur le coup pour ses PlayStation

Selon 9to5Mac, non seulement Sony travaille avec Apple pour faire inclure la PlayStation, mais il pourrait également bénéficier du support HomeKit.



Sony rejoindrait alors plusieurs entreprises pour installer l'application Apple TV sur des clés de streaming, des téléviseurs et plus récemment les consoles de jeux. Du côté du nippon, la PS5 serait le bon moment.



L'inclusion de l'application Apple TV donnera aux joueurs un autre moyen de regarder le contenu Apple TV+, sans parler de l'ensemble de l'iTunes Store, y compris les émissions de télévision et les films.