PS Plus : les jeux gratuits d'octobre avec Need for Speed Payback

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Qui dit début de mois dit jeux gratuits pour les membres PS Plus. Playstation vient de l'annoncer, il y aura donc 2 jeux disponibles au mois d'octobre sur PS4. De quoi faire plaisir aux joueurs avant la sortie de la PS5.

Jeux gratuits pour Ps4

Comme chaque mois, Playstation propose des jeux gratuits pour ses abonnés au Playstation Plus. On connaît désormais les jeux qui seront gratuits au mois d’octobre et ils seront au nombre de 2.

Need for Speed Payback

Vampyr

Ils seront disponibles le mardi 6 octobre comme souvent en fin de matinée. Pour ceux qui veulent encore les jeux gratuits du mois de septembre, PUBG et Street Fighter V, profitez-en, il ne vous reste plus beaucoup de temps.



