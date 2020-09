Les TV et boîtiers Roku vont accueillir HomeKit et AirPlay 2

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Roku, une marque high tech pas très connue en Europe et plus précisément en France s'apprête à mettre à jour la plupart de ses produits pour être parmi les premiers à recevoir AirPlay 2 et par la même occasion Homekit. La marque est populaire aux États-Unis et au Canada.

Roku : un inconnu en France

À l'heure actuelle, il existe énormément de boîtiers TV disponibles sur le marché. Amazon, Google, Apple, Xiaomi... proposent tous des caractéristiques et fonctions différentes mais globalement ces boîtiers servent à lancer des applications utilisées par des millions d'utilisateurs tels que MyCanal, Netflix, Youtube...



Parmi toutes les offres, il y en a une qui est disponible à l'achat sur Amazon et qui n'est pas très connue du grand public en France, il s'agit du boîtier TV de Roku. En revanche il est beaucoup plus populaire aux États-Unis et au Canada et c'est justement pour cela qu'il va être l'un des premiers à accueillir HomeKit et AirPlay 2 au sein de son écosystème tout comme les TV Roku.

La nouvelle version de Roku (Roku OS 9.4) va arriver sur la plupart des produits Roku afin d'être prêt à l'arrivée de HomeKit et AirPlay 2. Une bonne nouvelle pour nos amis américains et canadiens.



