Apple travaille sur un iPhone pliable avec un écran qui se répare tout seul

Il y a 54 min (Màj il y a 37 min)

Julien Russo

Comme on le dit souvent, les futures innovations d'Apple on les connait en avant-première en regardant les dépôts de brevet ! Si nous avons pu voir une multitude de brevets sur l'Apple Car ces dernières semaines, aujourd'hui c'est au tour de l'iPhone. Le fantasme d'un smartphone pliable vient de refaire surface dans l'esprit des ingénieurs de Cupertino !

L'iPhone Fold, bientôt une réalité ?

Si chez certains fabricants de smartphones comme Samsung on propose déjà un smartphone pliable, chez Apple ce type de produit dans le catalogue parait encore loin, très loin !

Malgré tout, un nouveau brevet vient d'être déposé sur la possibilité de sortir un futur iPhone avec un écran pliable. Alors bien sûr il ne s'agit pas de sortir quelque chose qui est déjà présent sur le marché, mais de proposer aux consommateurs un écran révolutionnaire qui se plierait, mais qui pourrait aussi se réparer de façon autonome.



Dans le brevet, plusieurs informations sont décrites en ce qui concerne le fonctionnement que la firme de Cupertino utiliserait pour sortir un iPhone avec un écran autoréparable.

Les écrans pliables sur les smartphones sont extrêmement fragiles, quand vous le pliez vous avez à l'intérieur (très souvent) de la poussière et de possibles débris qui peuvent abîmer l'écran. De plus, on est jamais à l'abri d'avoir un peu trop de force et de le plier trop brusquement.

Dans ce fameux brevet, Apple explique qu'il existe une solution pour réparer automatiquement l'écran sans intervention humaine :

Les écrans sont généralement formés de substrats plans rigides. Bien que satisfaisant dans de nombreuses situations, des écrans rigides comme ceux-ci peuvent être difficiles à intégrer dans certains appareils, tels que les appareils à boîtiers pliables […] Pendant le fonctionnement d'un dispositif électronique, la couche de couverture d'affichage pour le dispositif électronique peut être rayée ou bosselée. Pour améliorer l'esthétique du dispositif électronique, il peut être souhaitable que la présence de rayures et de bosses soit minimisée. Pour aider à atténuer le nombre de bosses, rayures ou autres imperfections dans une couche de couverture d'affichage, la couche de couverture d'affichage peut comprendre une couche de matériau auto-cicatrisant.

Vous allez nous dire... Mais qu'est-ce que le matériau auto-cicatrisant ?

Voici comment Apple le décrit :

L'auto-cicatrisation peut se produire dans la couche de matériau auto-cicatrisant sans incitation (par exemple, lorsque le revêtement auto-cicatrisant est bosselé, le matériau du revêtement peut remplir la bosse même sans intervention externe). En variante, l'auto-guérison peut être initiée ou accélérée par une chaleur, une lumière, un courant électrique ou un autre type de stimulus externe appliqué de manière externe.

Lorsque la chaleur est utilisée comme stimulus pour le processus d'auto-guérison, la couche de couverture d'affichage peut comprendre des conducteurs transparents qui forment une couche chauffante dans la couche de couverture d'affichage. La couche chauffante peut être utilisée pour générer de la chaleur afin de stimuler l'auto-guérison. La couche chauffante peut être utilisée pour générer de la chaleur en réponse à une entrée de l'utilisateur, selon un programme prédéterminé, ou lorsque le dispositif électronique est en charge.

Voici comment Apple veut s'y prendre pour proposer un écran pliable sans risquer de saturer son service après-vente avec des propriétaires d'iPhone Fold mécontent d'avoir un écran trop fragile.

Bien sûr, on rappelle que les dépôts de brevet ne signifient pas forcément que Apple utilisera cette technologie par la suite. Nous avons des technologies qui ont été déposées il y a plus de 10 ans et qui ne sont toujours pas proposées sur un produit Apple à l'heure actuelle. Mais une fois de plus cela montre la volonté d'Apple de proposer un iPhone pliable avec une qualité au-delà des attentes.



