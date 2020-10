Apple Watch 6 : Apple fait la pub du « déjà fait »

Medhi Naitmazi

Apple propose avec deux semaines de décalage, la publicité de sa nouvelle Apple Watch 6. Le slogan est cette fois : « c'est déjà fait », en référence à la capacité de la dernière montre de la marque à réaliser toute sorte de tâches en un éclair.



Voici la vidéo :

Apple Watch 6 : elle est enfin là

Après avoir diffusé une partie de sa vidéo promotionnelle sur les réseaux, Apple a publié le spot publicitaire complet de l'Apple Watch 6 sur Youtube. Au programme, une vue des fonctionnalités présentes au sein de la smartwatch 2020 avec l'analyse du sommeil, la mesure du taux d'oxygène dans le sans, l'électrocardiogramme, le suivi sportif ou encore la détection des chutes. Dans tous les cas, une voix explique que « c'est déjà fait ».



Vous l'aurez compris, l'Apple Watch 6 est LA montre qu'il vous faut, et Apple l'a qualifie d'ailleurs de « bien-être du futur ».



L’Apple Watch Series 6 est vendue au prix de 429€ en version 40 mm / WiFi. Comptez 50€ de plus pour la version 4G, et idem pour la taille au-dessus, la 44 mm. Parmi les nouveautés, on trouve de nouveaux coloris de boitier (rouge, bleu, or), un oxymètre et un écran 2,5 fois plus lumineux.

PS : la musique du spot est Rise Up de The Freedom Affair.