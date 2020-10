Le conseil d’administration d’Apple veut garder Tim Cook jusqu’en 2025

Depuis que Tim Cook est aux commandes d'Apple, jamais l'entreprise n'avait affiché d'aussi bons résultats. Il faut dire que les décisions que prend le CEO permettent à Apple de réaliser des résultats trimestriels incroyables et des records en bourse. Ces performances font le bonheur du conseil d'administration d'Apple qui souhaite que Tim Cook reste encore jusqu'en 2025.

Tim Cook, le parfait CEO ?

Vous allez probablement dire que le temps passe vite, mais cela fait déjà 9 ans que Tim Cook est à la tête d'Apple. Suite à la démission de Steve Jobs qui ne pouvait plus gérer l'entreprise à cause de ses problèmes de santé, Tim Cook a été désigné par le co-fondateur d'Apple pour prendre les décisions stratégiques du groupe.

Visiblement ce choix a été bénéfique puisque depuis que Tim Cook est aux commandes, jamais Apple ne s'était aussi bien portée.



Au vu des performances que réalise l'entreprise, il est logique que le conseil d'administration (qui décide du sort de Tim Cook) soit pleinement satisfait de son CEO.

Et qui dit un bon travail, dit une belle récompense. Depuis que Tim Cook est aux commandes, il a bénéficié de nombreuses actions boursières et cela va continuer puisque 333 987 actions AAPL vont être données à Tim Cook en trois versements.

Ils auront lieu le 1er avril 2023, 1er avril 2024 et 1er avril 2025 !

Ces trois versements sont aussi une façon de fidéliser Tim Cook sur le long terme, puisque l'on sait que chaque action représente une petite fortune avec les performances d'Apple en bourse. Au total, les estimations affirment que cela représenterait 114 millions de dollars.

Du côté de Tim Cook, on se dit heureux d'être CEO d'une entreprise qui innove pour révolutionner la vie de milliards de personnes dans le monde.

Lors d'une interview, Tim Cook avait déclaré :

Je considère que c'est le privilège d'une vie d'être ici dans ce rôle en ce moment. J'adore travailler avec cette équipe. Je les considère comme une famille. C'est difficile à expliquer. Cela peut ressembler à un message ou quelque chose du genre, mais ce n'est pas le cas. C'est si profondément dans mon cœur, j'aime vraiment les gens avec qui je travaille et actuellement, il est difficile d'envisager ma vie sans cela. Alors on verra. À un moment donné, bien sûr, nous faisons tous quelque chose de différent, mais pour le moment, il n'y a pas d'endroit où je préférerais être ici.

Le probable remplaçant de Tim Cook s'il venait à quitter Apple, ce pourrait être Jeff Williams le directeur de l'exploitation de la firme de Cupertino.

Mais heureusement, pour l'instant Cook n'a pas l'intention de partir et souhaiterait faire progresser Apple toujours plus haut grâce à de nouveaux objectifs comme le développement des services et le lancement (peut-être) de nouveaux projets comme l'Apple Car ou encore les Apple Glass. Mais il faudra une décision forte du conseil car le rôle de CEO chez Apple est valable pour une durée de 10 ans. Tim devrait quitter la société l’an prochain, à moins que...



