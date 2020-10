Ford baisse le prix de son Mach-E pour concurrencer Tesla

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Ford, comme beaucoup d'autres constructeurs automobiles se lance dans un modèle 100% électrique avec le Mach-E. Après l'annonce des tarifs pour chaque déclinaison et à quelques semaines des premières livraisons en Amérique, Ford vient d'annoncer une légère baisse de prix sur certains modèles, dans le but d'être au maximum compétitif face à la concurrence comme Tesla.

Légère baisse de prix pour le Mach-E

Le SUV 100% électrique de Ford, le Mach-E, s'apprête à sortir aux États-Unis dans quelques semaines. Fait intéressant à noter, il n'est pas encore arrivé et pourtant Ford vient de revoir son prix légèrement à la baisse. Pour les acheteurs, certains modèles coûteront donc jusqu'à 3000$ de moins que ce qui était prévu.



Ford a déclaré :

Nous ajustons le prix du Mustang Mach-E afin de rester compétitif au sein d’un segment observant souvent des changements de prix.

Tout à gauche (PL115) ce sont les anciens prix, au milieu (PL120) les nouveaux et à droite le montant retirer au prix final.



À travers ce tableau qui récapitule les différents prix proposés, on se rend compte que certains modèles passent donc sous la barre des 50 000$, ce qui est intelligent de la part de Ford tant on connaît la psychologie que les chiffres peuvent avoir sur l'humain. Vous remarquerez le prix de la version Premium AWD au prix de 49 700$ qui vient pile poil se positionner pour concurrencer le Model Y de Tesla qui lui a également vu son prix passer à 49 990$, depuis peu de temps.



Intéressant de noter que pour le moment, Ford n'a pas précisé si cette baisse sera effective en France. En revanche le Mach-E est bien disponible à l'achat dans l'hexagone mais seulement en 2 versions au prix de 48 990€ pour le modèle classique et de 56 500€ pour le modèle quatre roues motrices.

