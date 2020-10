Google dévoile le remplaçant du Google Home, le Nest Audio

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

3

Ce n'est pas réellement une surprise, étant donné que les rumeurs en parlaient déjà depuis des semaines, mais maintenant c'est officiel : Google vient de présenter le remplaçant du Google Home, et comme prévu, ce dernier se nomme Nest Audio.



Ce changement de nom marque donc le début de la fusion entre les deux groupes dans le cadre de la domestique, et cette nouvelle enceinte connectée a été « conçue spécialement à l’intention des mélomanes en tout genre ».

Google dévoile officiellement l'enceinte Nest Audio

Sur le papier, c'est prometteur, puisque selon les dires du constructeur, Nest Audio est 75% plus puissant et offre des basses 50% plus riches que le premier Google Home, commercialisé en 2016 en France.

Nest Audio s'adapte à votre environnement et à tout ce que vous écoutez, pour offrir un son optimal pour la musique. Et les actualités, la radio et les livres audio gagnent également en clarté.

Car oui, grâce à la calibration intelligente, l'enceinte réussit à se servir de l'environnement, mais également du type d'audio que l'on écoute.



La nouvelle enceinte connectée Nest Audio est disponible en précommande au prix de 99,99€ et sera en vente à partir du 15 octobre.