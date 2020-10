Microsoft Surface Pro X : une version 2020 améliorée

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

2

Microsoft va sortir une "nouvelle" tablette en cette fin octobre 2020. Elle reprend énormément de caractéristiques de la Surface Pro X de l'année dernière mais apporte des nouveautés qui pourront peut-être vous faire craquer ce coup-ci, voyons ça ensemble.

Surface Pro X 2020

Un an après la sortie de la première version de la Surface Pro X, Microsoft dévoile en cette fin d'année la version 2020 qui apporte quelques nouveautés. Rien de révolutionnaire au programme mais Microsoft continue de peaufiner sa tablette la plus haute gamme pour en faire un outil tout-en-un indispensable et de plus en plus complet.

Déjà présent sur la version 2019

Écran 13 pouces pratiquement bord à bord nommé PixelSense

pratiquement bord à bord nommé Caméra HD/1080P en façade

en façade Stylo Surface Slip Pen

Caméra compatible vidéo 4K au dos

au dos Surface rabattable au dos de la tablette pour la faire tenir

Deux hauts-parleurs ainsi que 2 micros pour une qualité optimale que ce soit pour les vidéos ou les appels

Deux ports USB-C + un emplacement nano SIM + compatibilité eSIM

+ un emplacement + compatibilité SSD 128/256/512 Go

Les nouveautés

Passons maintenant à la partie la plus intéressante, les nouveautés. Microsoft commence par expliquer que cette tablette prendra en charge les apps en 64 bits compatibles avec les systèmes ARM64. Elle enchaîne avec la nouvelle connectivité Gigabit LTE Advanced qui va permettre un usage plus fluide pour toutes vos tâches du quotidien qui demande de la fluidité et une réception maximale du débit. À noter que cette année, le Surface Slip Pen sera accordé à la couleur de la tablette que vous choisissez.



Bonne nouvelle, il y a du changement du côté du processeur. Microsoft, avec l'aide de Qualcomm a créé son processeur SQ2. Comme souvent, il devrait apporter plus d'autonomie, de puissance et de fluidité que l'ancienne version, le SQ1.



Bien évidemment, Microsoft ne pouvait pas terminer ce chapitre des nouveautés sans parler de l'un des points qui intéresse 100% des utilisateurs, l'autonomie. Pour cette Microsoft Surface Pro X promet qu'elle pourra tenir minimum 15h même avec une lourde utilisation. Toujours en rapport avec la batterie, Microsoft annonce une charge rapide qui permettra de recharger la tablette de 80% en 1 heure.



Couleurs

Deux couleurs pour la tablette : noir et platinium

Trois couleurs de clavier : rouge, bleu ou platinium

Modèles

Surface Pro X – processeur SQ1, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage sur SSD

Surface Pro X – processeur SQ1, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage sur SSD

Surface Pro X – processeur SQ2, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage sur SSD

Surface Pro X – processeur SQ2, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage sur SSD

Prix

La Surface Pro X 2020 est annoncée à un prix de départ de 1699€ qui, peut grimper en fonction des accessoires ou de la version que vous choisissez. Elle sera disponible à la fin du mois, plus précisément le 27 octobre. Pour ceux qui sont pressés, les précommandes sont désormais ouvertes sur le site de Microsoft.