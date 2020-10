Windows ARM : le support des apps x86 64 bits arrive

Nouveauté intéressante pour les utilisateurs de Windows ARM, étant donné que Microsoft vient d'annoncer le support des applications x86 64 bits grâce à de l’émulation.



Un ajout demandé avec insistance par les utilisateurs et développeurs, puisque certains outils n'étaient pas compatibles, comme la Creative Suite d’Adobe.

Nous allons étendre la prise en charge des applications x64, avec l’émulation x64 qui va commencer à être déployée dans le programme Windows Insider à partir de novembre. À la demande des développeurs, le code de Visual Studio a également été mis à jour et optimisé pour Windows 10 sur ARM. Pour les entreprises, nous nous sommes engagés à les aider à faire en sorte que leurs applications fonctionnent avec Windows 10 et Microsoft 365 Apps sur les appareils ARM64 avec App Assure. Nous travaillons en étroite collaboration avec Acer, HP, Lenovo, Samsung et Surface pour proposer ces innovations et produits de Windows 10 sur ARM à nos clients communs.