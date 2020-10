Gran Turismo 7 : le jeu PS5 en 4K HDR et 60 FPS avec ray-tracing

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Si la PS5 arrive dans moins de deux mois, son line-up n'est pas assez fourni pour nombre de joueurs. En effet, les vitrines technologiques sont pour le moment absentes, comme le futur Gran Turismo 7 qui a été annoncé sans date de sortie. Mais Sony nous propose enfin des détails croustillants sur son futur HIT de simulation automobile avec une mise à jour de la page officielle de GT7.



Regardez le trailer :

Gran Turismo 7 va époustoufler les joueurs

Gran Turismo est un mythe depuis son apparition sur PlayStation 1 en 1999. Si les versions de PS4 ont laissé de nombreux joueurs sur leur faim, notamment en termes de contenu, la septième version promet bien plus avec de sacrées performances sur la PlayStation 5.

Gran Turismo 7, dévoilé lors de la conférence dédiée à la PS5 en juin dernier, n'avait eu droit qu'à un trailer vidéo, sans détails techniques. En attendant une date de sortie, Polyphony Digital et Sony viennent nous donner l'eau à la bouche.



Tout d'abord, il faut savoir que GT7 tournera en 4K HDR et en 60 images par seconde sur la console de Sony. Mais en plus, Gran Turismo 7 affichera des effets de lumière incroyables grâce au ray-tracing.



Si vous aviez raté la présentation des consoles next-gen, il faut savoir que le ray-tracing n'est plus réservé qu'aux cartes graphiques de gamers mais arrive sur les consoles de salon. Très gourmande, cette technologie apporte un surplus non négligeable de réalisme avec une gestion dynamique de la lumière. Si Spiderman se contentera de 30 images par seconde avec le ray-tracing activé, GT7 tournera à plein régime. Et quand on voit les captures publiées par Sony, on peut être assuré que le jeu sera monstrueux.



Enfin, Sony explique que son jeu de course affichera des temps de chargements utra-rapides voire instantanés grâce au nouveau SSD, sans oublier une gestion complète de la DualSense 5 avec retour haptique pour sentir les aspérités de la route et les gâchettes à retour de force pour gérer accélération et freinage.



Voici les points clés mis en avant par Sony :