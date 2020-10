Apple va proposer un emoji masqué souriant

Julien Russo

Comme vous avez pu le remarquer, quand vous parlez à quelqu'un qui porte un masque, il est difficile, mais pas impossible de connaitre son expression faciale ! Si cette personne sourit ou est énervée, le haut de son visage va changer. Apple a justement travaillé sur ce point en proposant un emoji qui sourit avec un masque.

L'emoji masqué, mais souriant !

Apple a compris une chose... On n'est pas près d'abandonner notre masque quand on sort de chez soi. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire le masque s'est intégré dans notre quotidien et la firme de Cupertino veut adapter les emojis qu'on utilise à la situation actuelle.

Comme le remarque le site Emojipedia, la modification a été effectuée dans la bêta d'iOS 14.2, l'emoji masque longtemps utilisé pour indiquer qu'on avait la grippe, un rhume ou tout simplement qu'on avait une maladie contagieuse, a aujourd'hui une autre signification.

Le masque est aujourd'hui essentiellement porté par des personnes qui ne sont pas malades, mais qui veulent justement éviter de l'être. Alors, pourquoi ne pas être heureux derrière son masque si nous sommes en bonne santé ?

Comme vous pouvez le voir dans la comparaison ci-dessus, à gauche nous avons l'ancien emoji avec le masque et à droite le nouveau. Apple a croisé l'emoji timide qui sourit avec l'emoji qui porte le masque, résultat nous avons toute la partie supérieure de l'emoji qui laisse penser que nous sourions et les joues rouges qui laisse entrevoir le visage qui est heureux.

À noter que ce qu'Apple n'a peut-être pas prévu, c'est le manque de compatibilité puisqu'une personne qui possède iOS 14 et qui envoie l'emoji à une personne sous Android ou un smartphone avec iOS 13 (ou inférieur) recevra l'ancienne icône avec le masque, mais sans le sourire !

Il serait bien que Apple propose aussi d'autres emoji avec le masque et une expression du visage. D'après une étude menée en 2014 par des chercheurs de l'université d'Ohio, l'humain possède 21 expressions faciales, il y a de quoi faire avec les emojis...