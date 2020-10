Les films Disney disponibles en 4K sur l'iTunes Store dans certains pays

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

2

Si les films Disney vous intéressent, sachez que Disney+ n'est pas la seule solution. Apple vient d'afficher les productions de la bande à Mickey en 4K sur iTunes Store.

Les productions Disney enfin en 4K sur l'iTunes Store

À partir d'aujourd'hui, un grand nombre de films Disney disponibles sur l'iTunes Store sont diffusés en 4K. Parmi les titres compatibles, on peut retrouver du Marvel, Pixar et Star Wars. Petit bémol pour la France, pour l'instant, c'est seulement disponible aux États-Unis et au Canada. Preuve que ce n'est que le début, certains titres compatibles 4K ne comportent pas encore la mention 4K sur l'affiche.

Pour rappel, le contenu de l'iTunes Store est disponible en 4K depuis 2017 (date du lancement de l'Apple TV 4K) mais comme vous l'aurez compris, les films Disney étaient une exception.



Pour nous européens, il va falloir se contenter du format HD pour le moment, en espérant que cela ne mette pas trop de temps à arriver chez nous. De toute façon, depuis plusieurs mois, l'application Disney+ est disponible en France et nous avons accès aux contenus en 4K.



Source