D'après Sony, la PS5 va connaitre un lancement plus important que la PS4

Il y a 4 heures

Julien Russo

Tous les indicateurs sont au vert pour Sony avec la PlayStation 5. La console est en tête des intentions de ventes, elle enflamme les réseaux sociaux (ce qui montre l'intérêt croissant) et les précommandes ont rapidement été épuisées en quelques minutes partout dans le monde .

Un lancement avec beaucoup de stock à prévoir

Les fêtes de fin d'année approche et la nouvelle console de Sony débarque, pas besoin d'être voyant pour comprendre que la demande va être très forte. D'après le fabricant, elle devrait être bien plus importante que celle de la PlayStation 4. En effet, d'après Jim Ryan le président de Sony Interactive Entertainment on s'attend en interne à vendre bien plus de PS5 à son lancement que de PS4 lors de ses premiers jours de commercialisation.

Les raisons principales seraient les nombreuses exclusivités qu'on ne retrouvera pas sur PC, Xbox ou encore Nintendo Switch, Sony collabore avec des studios de développement qui ont le don à chaque fois des chefs-d'œuvre dans l'univers des jeux vidéos. Automatiquement, cela penche en la faveur de Sony quand le consommateur hésite entre la dernière Xbox ou la dernière PlayStation. Jim Ryan estime qu'aujourd'hui les jeux exclusifs ont une place tout aussi importante dans les critères d'exigences lors de l'achat d'une console.



Globalement ce qui a rassuré Ryan, ce sont les précommandes, pour n'importe quel constructeur c'est une façon simple et efficace de prendre la température à l'approche imminente de la commercialisation d'un nouveau produit. Les stocks de précommandes de la PS5 se sont écoulées à une vitesse impressionnante en France, en moins de 10 minutes la nouvelle console de Sony avait épuisé les précommandes d'Amazon et de Cdiscount. Cette tendance a été exactement la même dans le reste de l'Europe et aux États-Unis !

Jim Ryan a également abordé les différentes étapes de la conception de la PlayStation 5. Il a expliqué au cours de l'interview au média Naver que les ingénieurs avaient apporté une importance toute particulière au design de la console. Il fallait que la console ait un design très éloigné de la précédente génération, mais surtout que celle-ci colle à l'image qu'on se fait d'une console en 2020 et pour les nombreuses années qui suivront.

Diverses technologies ont été utilisées dans PlayStation 5 et beaucoup d'efforts ont été consacrés à la création d'un design futuriste. Lorsque nous avons dévoilé la PS5 pour la première fois en juin, nous étions curieux de connaître vos réactions, mais en interne, il y avait une forte conviction qu'un bon design convenait aux années 2020 et au-delà.

Les prévisions étaient très hautes, avec la PlayStation 4, Sony avait vendu environ 7 millions d'exemplaires en seulement 5 mois de commercialisation. Avec sa nouvelle génération de console, l'entreprise vise 8 millions de ventes !

Pour cela il faudra que la production arrive à suivre et avec la seconde vague de Covid-19 qui sévit dans le monde, la situation peut vite devenir imprévisible et incontrôlable.



En France, la PS5 sortira le 19 novembre 2020 au tarif de 399€ pour la version Digital Édition, pour le modèle au-dessus, il faudra compter 499€. À noter que le lancement sera plus tôt aux États-Unis, Canada et au Japon où elle sera disponible dès le 12 novembre, ce qui permettra de voir de nombreuses vidéos de déballage et de première expérience avant de choisir la PS5 ou la Xbox Series X.