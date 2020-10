9th Dawn III est disponible sur mobiles et consoles (avis)

Il y a 57 min

Alban Martin

9th Dawn III est arrivé comme prévu sur nos mobiles, mais aussi sur consoles comme la Switch ou la Xbox One. On parle d'un RPG de grande qualité qui nous avait séduit dans sa première version en 2013. Disponible depuis cette nuit sur App Store et sur Play Store notamment, 9th Dawn vaut le détour pour tous les fans de dungeon crawler avec un contenu gigantesque.



Regardez le trailer vidéo :

9th Dawn III : un magnifique RPG open-world

9th Dawn III: Shadow of Erthil démarre lorsqu'on vous demande d'enquêter sur des observations mystérieuses et fantomatiques autour du lac d'Elmson, vous partez en exploration sur les terres de Cedaltia pour découvrir la vérité. À votre arrivée, vous entendez des rumeurs sur un roi indigne de confiance. En empruntant le chemin de l'Élu, vous vous rendez au château de Lorwyck pour affronter un ennemi puissant - traversant d'anciennes forteresses, de donjons sombres, des marécages périlleux et plus encore.



Bientôt, vous vous trouvez au cœur d'une prophétie inquiétante. Équipez votre meilleur équipement et aventurez-vous à travers les champs d'Ashwick, les régions enneigées de Halstom, les forêts denses de Vlak, les vastes profondeurs d'immenses donjons et les périlleuses montagnes creuses du mépris dans une quête épique pour découvrir les secrets d'une mystérieuse force maléfique...

9th Dawn III est un gigantesque jeu de rôle en deux dimensions, et un dungeon-crawler d'accumulation de trésors (« collectathon ») rempli d’aventures ! Plongez dans les profondeurs des plus sombres donjons, combattez plus de 270 monstres uniques, et partez en recherche de vastes quantités de récompenses, de trésors et de matériaux rares. Et il y a de quoi faire avec plus de 1400 objets à collectionner, chacun dessiné à la main, dont plus de 300 armes et 550 armures et accessoires !

Comme dans tout bon RPG, 9th Dawn III accorde une grande importante à la partie évolution. Sans surprise, on parle de sorts, de capacités, d'attributs et de compétences à débloquer et à faire évoluer pour devenir un guerrier ultime. Et il y a de quoi faire entre les équipements, l'artisanat et autres.



De plus, il est possible de recruter des monstres pour qu'ils combattent à vos côtés, mais aussi de les faire évoluer. Un jeu gigantesque qui ne s'arrête pas là. En effet, les développeurs de Valorware ont également inclus le Fyued, un jeu de carte à jouer complet, populaire à travers toute la région avec plus de 180 cartes à collectionner.



Et si vous en voulez encore, il est possible d'aidez les villageois à faire prospérer leurs villages avec des quêtes secondaires diverses et variées qui augmente encore un peu plus la durée de vie. Bref, un jeu premium au contenu sans fond et, malgré une plastique toujours austère, est maitrisé de bout en bout. Un petit bijou à découvrir d'urgence sur iPhone, iPad, Android, Switch, Xbox et autres.



La note 4,5 / 5

Explorez un monde ouvert immense et transparent, rempli de cryptes, de forteresses, de villages et plus encore.

Trouvez votre chemin à travers des donjons mortels, combattez plus de 270 monstres uniques et obtenez du butin, des trésors et des matériaux rares.

Devenez le guerrier ultime en débloquant des sorts et des capacités, en affinant vos attributs et en augmentant vos capacités d'artisanat!

Recrutez des monstres! Transformez-les en alliés puissants avec soin et entraînement aux compétences de combat.

Collectez 1 400 objets dessinés de manière unique, dont plus de 300 armes et 550 pièces d'armure et accessoires.

Personnalisez vos armes et armures, allez à la pêche, cuisinez de la nourriture, collectez des pierres précieuses et plus encore!

Détendez-vous et jouez à Fyued, un jeu de cartes original joué dans toute la région avec 180 cartes à collectionner!

Profitez d'une bande-son orchestrale originale.

Aidez les citadins à prospérer avec des quêtes secondaires allant de stupides à dangereuses!



PS : Valorware est une société de développement et d'édition de jeux basée au Royaume-Uni. Valorware est dirigé par un développeur solo, qui se concentre sur la production de jeux de rôle (RPG) riches en contenu.

Télécharger 9th Dawn III à 10,99 €