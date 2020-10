Apple conteste le monopole établi par le rapport antitrust

Apple a été accusé par plusieurs pays dans le monde d'utiliser des pratiques anticoncurrentielles sur sa boutique d'applications. L'affaire à la Chambre des États-Unis semble bien avancée et un premier rapport a été achevé en ce qui concerne l'audience récente qui a rassemblé les patrons d'Apple, de Google, d'Amazon et de Facebook. Une enquête qui a duré seize mois et qui pourrait aboutir à des démantèlements.

Le sous-comité antitrust judiciaire de la Chambre des États-Unis a conclu cette nuit dans son rapport que les pratiques des quatre entreprises sont comparables à des méthodes de monopole utilisé à "l'ère des barons du pétrole et des magnats des chemins de fer".

Une déclaration qui a rapidement fait réagir l'Apple Park qui a été la première entreprise à déclarer que ces propos étaient inacceptables et qu'ils ne décrivaient en aucun cas les pratiques d'Apple avec l'App Store :

Nous avons toujours dit que l'examen minutieux était raisonnable et approprié, mais nous ne sommes pas du tout d'accord avec les conclusions tirées dans ce rapport du personnel en ce qui concerne Apple. Notre entreprise n'a pas de part de marché dominante dans aucune des catégories où nous exerçons nos activités. Depuis ses débuts il y a 12 ans avec seulement 500 applications, nous avons construit l'App Store pour être un endroit sûr et fiable pour les utilisateurs afin de découvrir et télécharger des applications. Nous avons mis en place un moyen de soutien pour les développeurs pour qu'ils créer et de vendent des applications à l'échelle mondiale. Hébergeant aujourd'hui près de deux millions d'applications, l'«App Store» a tenu cette promesse et a répondu aux normes les plus élevées en matière de confidentialité, de sécurité et de qualité. L'«App Store» a permis de créer de nouveaux marchés, de nouveaux services et de nouveaux produits qui étaient inimaginables il y a une douzaine d'années, et les développeurs ont été les principaux bénéficiaires de cet écosystème. L'an dernier, rien qu'aux États-Unis, l'«App Store» a facilité 138 milliards de dollars de commerce, plus de 85% de ce montant revenant uniquement aux développeurs tiers. Les taux de commission d'Apple sont fermement dans le courant de ceux facturés par les autres magasins d'applications et les marchés de jeux. La concurrence est le moteur de l'innovation et l'innovation nous a toujours définis chez Apple. Nous travaillons sans relâche pour fournir les meilleurs produits à nos clients, avec la sécurité et la confidentialité à leur cœur, et nous continuerons de le faire.